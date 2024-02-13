麥玲玲為人氣女團Avantgardey開運　有求必應

日本人氣舞蹈女團Avantgardey，近日由香港旅遊發展局邀請來港，為花車巡遊作表演嘉賓，而早前曾為旅發局拍攝「香港開運景點」宣傳片的著名玄學家麥玲玲，再次受邀負責接待及參與拍攝。

為隆重其事，玲玲師傅自掏荷包，購買具有象徵意義的年花，帶到場地拍攝。包括代表「桃花及觀眾緣」的蘭花、寓意「名氣大旺」的富貴竹，以及象徵「各種喜事」的五代同堂果，並順道向她們宣揚農曆新年及中國傳統文化。團員們均對當中包含的象徵意義表示好奇。

等候埋位期間，玲玲師傅應要求為眾女算命，只見女團成員們團團圍著玲玲師傅，聽罷不是嘖嘖稱奇，便是異口同聲頻頻點頭。至於為何有是次合作，玲玲師傅表示：「我估計係因為我微博有千五萬粉絲量，又熟悉中國傳統文化。」而她對Avantgardey同樣讚不絕口：「佢哋全部都係00後，一班好可愛活潑嘅女孩子，有啲啱啱分咗手，有啲都想試吓拍拖，當然都關心事業發展，所以都有搵我算吓。既然佢哋想攻內地市場，我提議佢哋用爆紅洗腦神曲《科目三》做背景音樂，拍呢段短片。我本身係跳舞白癡，所以搵咗身兼演員同舞蹈老師嘅好朋友嚟現場幫手做舞蹈指導、執吓啲動作，我戴咗個假髮好似埃及妖后咁，過程幾好玩、幾得意！Avantgardey好利害，咁密集嘅舞步，都跳得又快又齊，可想而知，平日花好多心機時間訓練。」