麥玲玲師傅話你知　龍年生肖運程　牛、虎、兔

回顧癸卯兔年，雖然受疫情影響的交通及旅遊業重新發展，但全年也是動盪不安。來到甲辰龍年，全球大局仍是風起雲湧，比往年更偏鋒另類，加上地運轉移帶來深遠影響，建議普羅市民保留實力為上。想知自己新一年的風水運程，毋須睇書，睇東網就得！今次請來著名玄學家麥玲玲師傅替我們指點迷津，分析今年的社會大勢及12生肖運程，助大家趨吉避凶，繼續吉星高照！

【牛】「破太歲」的「破」是指人際關係遭破壞，雖然影響力有限，但肖牛者要有心理準備，做事難以一步到位，過程中會遇上麻煩，情緒易受影響。幸好龍年有頗多吉星進駐，其中「玉堂」代表財運理想，「天德」是上天之德，「福星」及「八座」則代表幸運，換言之，在面對難題時，只要保持正面心態，可望逢凶化吉。凶星方面，「捲舌」代表是非口舌，易得罪重要人物，需謹言慎行；「絞煞」代表糾纏不清、拖拖拉拉的關係，易因為鋒芒太露而招人妒忌；「寡宿」易令肖牛的女性覺得伴侶不夠諒解自己，更會衝擊另一半健康；至於「披麻」及「扳鞍」則不利家宅，要多花時間關心長輩健康。

【虎】既無沖也無合，運勢相對平穩，但有所謂「龍爭虎鬥」，肖虎者於龍年易與他人作比較，精神壓力大，需調節心態，以正向思維面對挑戰。新一年進駐的吉星不多，分別有代表朝廷俸祿的「祿勛」及代表走動頻繁的「驛馬」，兩者均對事業發展有幫助，要好好把握，但由於未有財星加持，未必能有即時回報，建議視之為耕耘年份，多嘗試新領域開闊眼界，打工一族不妨主動爭取出差或調職，從商者宜離開原居地或舒適圈拓展海外市場，有望實現「動中生財」。凶星方面，有「天狗」、「吊客」及「天哭」，代表出門期間易遇上驚嚇或意外，所以外遊時要注意人身安全，亦要小心看管個人財物及提防水土不服。

【兔】經歷了「本命年」的肖兔者，新一年又迎來「害太歲」，加上未有吉星加持，建議採取「讓運」心態，穩守熟悉的範疇，休養生息，不宜作重大決定。「害太歲」可理解為遭人陷害，意味着人際關係存在隱憂，又有不利人際關係的「六害」入主，周邊有較多小人及口舌是非，必須謹言慎行，保持低調。由於流年吉星欠奉，按傳統會借來對宮肖雞的吉星「月德」、「地解」及「唐符」，對推動事業發展有輕微幫助，但要提防遭同事或下屬妒忌。凶星方面，除了「六害」，還有「病符」和「羊刃」，前者代表身體會有較多小毛病，後者象徵開刀破相，故此龍年要多關注身體健康，謹記「病向淺中醫」。