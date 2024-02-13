陳展鵬單文柔以愛為先　龍年笑住迎新挑戰

視帝陳展鵬娶得嬌妻單文柔(Phoebe)，二人更育有可愛活潑的女兒小豬比，一家幸福美滿。小豬比開始長大，展鵬的責任亦愈來愈多，除了工作上挑戰愈來愈多外，他寄望龍年努力賺錢養家之餘，亦可用愛衝破一切難關。

展鵬接受東網獨家訪問時表示過往多年很多東西都接觸過，寄望龍年各方面做得更好，他謂:「自己都需要繼續學習、接受挑戰，自己屬龍，龍係好好嘅象徵，寄望可以邁開更好階段。說到農曆新年，展鵬指每年都有給父母斟茶的習慣，「我自己比較着重節氣，屋企布置好重要，新年萬象更新，我覺得係一個意頭，煎年糕、拜年乜都會做足，小豬比亦都長大，由BB到小朋友，每一次同佢過節日，屋企氣氛都特別好，每年我都有祈福習俗，希望保𧙗家人身體健康。」他又指之前母親經歷大病後一切開始穩定轉好，父母退休多年，自己有能力給他們生活上美滿、得到喜悅，這個是做子女最難能可貴的事，他謂:「繼續可以為屋企人付出好重要，我同老婆結婚都5年，2023年我哋都揣摩咗好多嘢，兩夫妻各樣了解更多，希望之後再邁向我哋更多美好日子。」

問到展鵬最希望老婆Phoebe龍年有甚麼改變時，他謂:「我最希望佢可以做到自己想做嘅嘢，咁樣先可以減壓，呢樣嘢好緊要，我老婆成日都笑，笑容好緊要，希望佢呢樣嘢可以keep落去，總之遇到乜嘢困難都好，我哋都可以一齊解決。」

而Phoebe受訪時被問到龍年會否追多個小朋友時，她謂:「都有諗過，但龍年要有都只係剩番兩個月，都希望有蛇年BB出現，我向來注重儀式感，都想喺呢啲特別日子整造到BB。」她又指龍年會專注做KOL及自己品牌生意，「呢一年PLAN咗唔同節日會出唔同產品，或者同其他品牌都有合作。」

Phoebe受到展鵬感染，很注重節日氣氛，她謂:「每年過節我都會親自辦年貨，買定啲餸菜同過年食品，招呼親朋，自己屋企都會買好多花，新年我哋一定會着到紅噹噹，小豬比又會穿新年服飾，近呢幾年我哋仲多咗個習俗，大年初一會去裝頭注香，祈求一家人身體健康嘅同時，提醒自己呢一年有乜嘢要做，有新目標。」問她最想展鵬龍年有甚麼改變時，她謂:「龍年我想展鵬有多啲新嘗試，憑住佢多年嘅拍劇經驗，將呢啲元素拍多啲唔同短視頻，喺網上平台上面有新感覺畀觀眾，開拓唔同平台，吸引唔同觀眾。」