新一年每個人都期望能夠事事順境、心情愉快，所以趨旺人緣及桃花運相當重要。至於單身人士想成功脫單、締結良緣，甜甜蜜蜜度過龍年，就要催旺桃花！大家不妨參考玄學家林惠江師傅講解的12生肖增強桃花運方位及顏色，有助桃花人緣勁升！

吉星相助 豬牛羊蛇

豬

紫微、龍德兩顆吉星皆是有助功名事業，同時有紅鸞吉星扶助，今年人緣桃花暢旺，可考慮與戀人共諧連理。

桃花方位：正北

增運顏色：粉藍

牛

有天德、福星、玉堂、八座吉星拱照，人緣桃花勁旺，但同時要小心自己的言行，以免招惹不必要的事非。

桃花方位：正南

增運顏色：粉紅

羊

有太陰、天乙貴人相助，太陰代表女性貴人，想增旺桃花，就要多主動請教女性朋友，會得到意想不到的收穫。

桃花方位：正北

增運顏色：粉藍

蛇

有太陽、天喜及文昌吉星，在事業上是不錯的一年。但同時有孤辰星，喜獨來獨往，應多參與社交活動結識異性朋友。

桃花方位：正南

增運顏色：粉紅

中規中矩 狗鼠猴雞

狗

今年沖太歲，會有突如其來之事發生，令人措手不及。幸有國印掌權吉星，有利工作，但在人緣桃花方面，宜靜不宜動。

桃花方位：正東

增運顏色：粉綠

鼠

肖鼠朋友今年只有將星，有利於工作，但沒有桃花人緣扶助之星，尚幸與太歲三合，宜多請教長輩，有助提升桃花運。

桃花方位：正西

增運顏色：粉黃

猴

雖然只有三台一顆吉星相扶，幸好今年三合太歲，代表有貴人相助，宜守不宜攻，要小心女性的誤會而帶來無妄之災。

桃花方位：正西

增運顏色：粉黃

雞

有月德、地解貴人星，又與太歲合，有貴人相助，人緣桃花運不俗。但有小耗、咸池凶星，肖雞朋友小心被酒色所累。

桃花方位：正南

增運顏色：粉紅

有待努力 龍虎兔馬

龍

犯本命太歲，只有華蓋、歲駕正星，對桃花人緣卻無實際幫助，如果有心儀對象，要多關心對方，切忌孤芳自賞。

桃花方位：正西

增運顏色：粉黃

虎

有驛馬、祿勳吉星，在工作環境上會有所改變，多注意及關懷身邊的人與事，誠心待人，有助增加人緣桃花運勢。

桃花方位：正東

增運顏色：粉綠

兔

今年冇吉星輔助，做事提不起勁，結識異性意欲不大，已有伴侶的肖兔朋友主動一點，才能維持與伴侶之間的關係。

桃花方位：正北

增運顏色：粉藍

馬

只有天解吉星獨守，但凡事亦可以逢凶化吉。想成功脫單的話，宜自我增值，靜待好時機，物色理想對象。

桃花方位：正東

增運顏色：粉綠

鮮花擺設 相得益彰

據林惠江師傅表示，新春期間擺設適合自己生肖的鮮花，效果更是相得益彰、如虎添翼。今年吉方首選西南、正東及正北，，又可以所屬生肖的桃花方位擺設鮮花，以1、8或9的支數為主，插花的水，每7日更換一次。而今年正西方有五黃病星入侵，如在此方位擺設鮮花增運，建議用金屬花瓶有助化煞。

生肖／增運鮮花

龍／康乃馨

蛇／向日葵

馬／牡丹

羊／百合

猴／蘭花

雞／菊花

狗／玫瑰

豬／紅掌

鼠／向日葵

牛／向日葵

虎／百合

兔／牡丹