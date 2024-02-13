甜蜜伴「旅」　「深」心相印

今年大年初五適逢是2月14日情人節，想跟另一半來個甜蜜之旅，不妨計劃到深圳各大浪漫勝地，除了適合拍拖和打卡，有的可一條龍影婚照甚至辦理結婚手續。當中香蜜公園設有浪漫花海、大芬油畫村可供情侶一起作畫、玫瑰小鎮坐擁靚爆歐式建築、西沖情人島供愛侶出海戲水、灣區之光摩天輪更讓大家把愛意帶上天際呢！

醉人玫瑰園 中西式禮堂

位於福田區的香蜜公園屬於市政公園，佔地42.4萬平方米，相當於59個標準足球場，被公認為拍拖勝地，皆因一年四季都種有不同花卉，現在是炮仗花的花期，之後輪到鬱金香綻放。而且園內設有玫瑰園，紅、橙、紫色玫瑰組成醉人花海，不少人情到濃時會在這處求婚，然後到園內的民政局婚姻登記處註冊結婚。這個被譽為深圳最美的婚姻登記處，面積約800平方米，設有中式及西式禮堂，前者採用對稱結構，設有象徵圓滿的圓洞門；後者則仿照教堂設計，屋頂半打開，代表天與地為新人見證，既壯嚴又浪漫。

第一油畫村 愛侶齊作畫

若是喜歡藝術的文青情侶，大芬油畫村就啱晒你！此村位於龍崗區，佔地約40萬平方米，自1989年有香港畫商引入油畫產業，便愈來愈多畫家聚集於此，現已變成深圳油畫集中地，更有「中國第一油畫村」之稱。入村一刻墨香即撲鼻而來，全村共有近千間畫廊、商店及咖啡室，橫街小巷的牆壁均畫滿塗鴉，加上各式雕塑與藝術品，處處都是情侶打卡點。睇畫以外，還可報名參與油畫工作坊，一個費用有齊各式工具，並有專人指導技巧，畫完即可拎走作品留為紀念。

歐洲式小鎮 婚拍熱門地

女生大多喜愛夢幻的童話故事，位於大鵬新區的玫瑰小鎮便可讓她們變成公主。小鎮佔地12萬平方米，前身為工業區，翻新後變成集婚紗攝影等用途於一身的文化產業園，就連星爺的《新喜劇之王》也曾在此拍攝。它分為6大主題區域，分別是世界七大教堂群、迪士尼式夢幻城堡、田園風光，以及歐式、中式、韓式風景街，情侶們可購票入場盡情拍攝。距小鎮5分鐘路程是浪漫的玫瑰莊園婚禮會館，總面積8,500平方米，擁有兩個與別不同場地，一個仿峇里島海邊教堂，一個則走純白路線的儀式堂，惟需預約才能參觀。

浪漫情人島 由朝玩到晚

西沖情人島單是名字已非常浪漫，這個島位於龍崗區南澳西沖沙灘旁，上窄下闊外觀呈結他形，面積近100畝，全部被劃分為公共綠地，也是深圳的未開發海島之一。它位於西沖海灘對面，可跟愛侶一起乘坐快艇前往。北面有一片沙質細軟的沙灘，海水碧藍能見度高，因此也是浮潛聖地，天氣好時能看到小魚在腳邊暢游。除此之外，西沖還有很多好玩項目，例如海邊燒烤、露營、篝火晚會及天幕下午茶等，足夠情侶們玩足全日。

巨型摩天輪 美景無阻隔

說到深圳情侶打卡熱點，怎能不提寶安區的灣區之光。這是一座位於深圳前海灣的巨型懸臂摩天輪，屬於歡樂港灣的一部分，高度有128米，輪徑113.3米，由於外形媲美英國泰晤士河的倫敦眼，因此有「深圳倫敦眼」美譽。摩天輪設有28個大型轎廂，每個可承載25位乘客，同時四周設有360度迴轉玻璃窗，去到最高點視覺零阻隔，前海灣、跨海大橋、珠江口伶仃洋等美景盡收眼底。特別一提，部分轎廂更可打造成結婚用途，新人可在此舉行高空婚禮。