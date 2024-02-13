台網紅赴柬埔寨直播探險　遭凌虐一夜後逃脫

台灣直播主「晚安小雞」過去以靈異探險主題影片吸引不少粉絲，他日前獨自前往柬埔寨冒險，卻疑遭不明人士毆打，其妻周二（13日）一度稱丈夫已失聯。但晚安小雞同日下午突開直播，透露自己已順利逃出。片中可見他滿身是傷，衣服破爛，稱遭多名持槍男子剃頭，並用電擊棒凌虐。

晚安小雞周一（12日）開設直播，拍攝他獨自前往柬埔寨西港「凱博園區」冒險的畫面，期間不但拍攝園區內部，還直擊身穿軍裝的工作人員。然而，當見到有人拿手電筒向他照射時，他立刻想轉身逃跑不果，其後疑被抓住，直播中傳出他遭毆打的聲音。事發後，晚安小雞的妻子先在社交平台呼籲大家不要擔心，其後開直播說明，期間表情凝重，頻頻落淚。不少網民紛紛在直播間留言，替她加油打氣。

是次柬埔寨直播計劃是晚安小雞決定一個人前往，其他人並不知道有關詳細行程。晚安小雞曾稱，不管如何一切平安最要緊，希望這趟出差可以平安返台，並透露自己的直播時間總共4天，詎料周一首天直播即出事。台灣刑事局國際刑警科表示，未接到晚安小雞家屬聯繫警方求助，經縱向聯繫、外交部也未接獲急難救助請求，刑事局與外交部及駐外單位保持聯繫。