AK孖Jer踩入大球場獻聲賀歲　與觀眾互動炒熱氣氛

MIRROR成員江𤒹生（Anson Kong，AK）及柳應廷（Jer）繼隊中兩大人氣王姜濤及Anson Lo後，今日大年初四現身大球場，為因疫情而停辦了4年的FWD賀歲盃擔任表演嘉賓，同場還有亞洲星光大道出身的安俊豪（Simon），見證17位世界級傳奇球星及歷代港足猛將對賽。

AK及Jer於下午4時開始，先後以表演嘉賓出場各唱一首歌，相比姜濤及Anson Lo之前同樣在大球場，擔任國際邁亞密足球隊對香港足球隊表演賽的表演嘉賓，今次未見AK及Jer如隊中兩大人氣王般各有8位舞蹈員伴舞，只是單拖步進球場。而由於球賽下午5時舉行，所以場中有不少「吉位」，但亦有不少AK及Jer粉絲高舉應援衣物入場打氣。

戴上太陽眼鏡，身穿乾濕褸的AK打頭陣，他一入場就跟現場觀眾拜年，祝大家新年快樂，送上一首單曲《信之卷》，獻唱期間不停在球場游走，跟粉絲打招呼。之後緊接Jer出場，着了黑色長褸的他，同樣不停跟觀眾打招呼及送上新年祝福，又說：「我自己都好鍾意踢球，以前都嚟過幾次大球場睇波，不過未試過喺度表演，所以今日好開心。」他揀唱了自己的單曲《人類群星閃耀時》，自動和觀眾互動說：「你哋一齊唱啦。」未知是現場風勢太強，還是他揮手動作太大，其長褸的衣領突然飛起正正遮了他的面，場面搞笑，但Jer臨危不變，一手撥開衣領，唱完一曲就揮住手離場。