梁兆明梁非同默契十足　向戲迷拜年

粵劇《白蛇·許仙情越千年》3對主角包括「雙梁配」梁兆明與梁非同、許秋元與梁燕飛及王志良與林穎施，在大年初四向戲迷拜年。梁兆明與梁非同默契十足，梁兆明趁農曆新年假期，一家人回湛江鄉下過年 ，因為疫情關係已4年沒有回鄉過年，今年就帶小朋友返鄉下玩，湛江有很多過年習俗，醒獅、燒炮仗，很熱鬧。梁非同則透露會約戲班兄弟姊妹食飯，跟家人去拜年，還打算抽空去學寫書法，對明哥講 : 「遲啲我寫個福字畀你。 」

梁兆明指《白蛇傳》是大家熟悉的故事，亦是每位花旦的考牌戲。非同表示她學戲最初第一次演出就是演白蛇，雖然說是花旦掛帥，但今次《白蛇·許仙情越千年》的故事，許仙亦是重點，要演好戲中的「情」也很關鍵，如何去刻畫男女之間那種愛情呢，希望今次演出可以帶給大家驚喜。

李秋元與梁燕飛與梁兆明同樣來自湛江，今年一樣回鄉過年，之後便會繼續排練。李秋元認為今次的演出，對於演員、整個團隊、策劃都是很大的挑戰，必定會落足心機演出。燕飛則稱好希望呈現出白娘娘的情、她的怨、武功及舞蹈。

王志良、林穎施農曆年則到澳洲悉尼參加戲曲春節晚會演出，穎施不忘帶劇本去澳洲操曲練功。此行亦會與當地戲迷見面，她希望有華人的地方也會有粵劇戲曲的演出，在全世界都可以保留傳統中華文化。王志則說：「首先要好好研究劇本，點樣可以演到許仙角色性格，同時會向不同劇種借鑑，今次分別有三個組合演出，有不同搭配其實係非常好，每次排戲時候，大家都會提出不同意見，我覺得粵劇演出係好應該互相交流，互相學習，所以今次有這個機會真的難得。」