東冲有料到：情人節快樂

大型綜合商場centralwOrld於門前擺放了一個兩頭、四面的愛神，吸引很多泰國人前來朝拜求愛情或姻緣。（胡慧冲提供）

明天是大年初五兼情人節，對於不少人來說是一個浪漫的日子。至於泰國方面對2月14日亦相當重視，兼且跟聖誕節、萬聖節及農曆新年同樣是商機處處。於情人節前夕，你會看到市面會推出很多應節的心心擺設及食物，而且更會拜「愛神」！

話說很早以前大型綜合商場centralwOrld已於門前擺放了一個兩頭、四面的愛神，據講若你欠缺愛情或姻緣的話，到此一拜會有所幫助。眼見有很多泰國人前來朝拜，而且每年更有一個指定日子來個大朝聖，屆時會有近千人齊齊去拜見愛神，場面非常熱鬧。

泰國作為一個佛教國家，理論上很多事情都會很嚴謹，實情是這個國家現時很包容，無論是男女、男男、女女都可成為情侶，眼見愈來愈多跨性別及同性戀的愛侶前來拜愛神。不分性別及對象都可將心意傳達給對方，在這大愛帶動下，令泰國的情人節更為多姿多采。

不少泰國人亦會趁情人節出遊，跟愛侶結伴去其他省府共度良辰美景，當地的酒店及餐廳會趁機推出情人節Package及套餐，讓情侶感受節日的浪漫。所以佛教國家的情人節跟西方國家相比，絕對毫不遜色呢。

胡慧冲