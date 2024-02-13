陳豪自覺虧欠太太：好支持佢出嚟拍戲追夢

視帝陳豪（阿Mo）在無綫《萬千星輝頒獎典禮2023》憑台慶劇《破毒強人》相隔16年後再奪視帝，日前接受娛樂新聞台《星光路上》主持潘盈慧訪問。「愛妻號」陳豪隔空向陳茵媺（Aimee）發表愛的宣言，感謝對方願意於事業黃金期時選擇結婚、為他生兒育女，並直言自覺虧欠太太：「我好支持佢出嚟拍戲，尤其小朋友開始大，想佢追求番自己夢想。」

談到相隔16年後再奪「最佳男主角」寶座，陳豪坦言心情更平靜及更有信心，但在正式宣布賽果前心情仍難免戰戰兢兢，直到在太太Aimee手上接過獎項才定下來，並坦言從太太手上接過獎項分外感激：「係好Special，難得由我太太頒畀我，其實最想我攞獎嗰個反而係佢。我嘅壓力係……我都想畀一個喜悅佢，但唔敢肯定畀唔畀到佢。」

入行30年的阿Mo在演藝之路曾歷高低，形容現時自己目光不僅只在獎項上，最重要是為自己印證了走上演戲道路是正確的，並謙稱當年得獎有運氣成分：「依家（我）能力係咪去到好高，唔係，但16年前個獎的確大過自己。係咪演得唔好，又唔係；係咪演得最好，都唔係，嗰時運氣比較好。」

阿Mo憶述當年由模特兒踩入電影圈，起初其實是抱着搵錢心態「雙線」發展，後來有感當模特兒既空虛又不實在，故才專心向演戲進發。但加入電影圈後發展並不理想，就在感到心灰意冷之際，阿Mo獲行內人提議加入TVB，並靠着努力一步一步捱到今天：「娛樂圈係好虛冇嘅嘢，能夠闖出一片天空出嚟，可能係十年後、甚至廿年後嘅事，睇你自己嘅信心同堅持到幾耐。」

陳豪當年因聲帶有息肉動過手術以致聲沙，之後獲高層曾勵珍（珍姐）親自提點當演員必需調校好聲線，自此阿Mo不斷練習讀報紙，甚至鑽研眼神演技等。阿Mo又笑言不太敢翻看自己以往影視作品，自揭在首部TVB劇集《妙手仁心II》中經常「插袋」扮有型外，在首部古裝劇《洛神》幾乎每一句對白都NG 50次以上，幸獲同劇鄭子誠提點，笑言曾將「瞻前顧後」講成「擔前顧後」。