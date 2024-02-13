林家棟主力搞劇本　任賢齊為養員工十萬元照開唱

任賢齊（小齊）與林家棟再度在賀歲片《臨時劫案》中合作，兩人無論戲裡戲外均默契十足，他們拿着賀年道具拍照時突然戲精上身，小齊變身「刀仔」，家棟則化身「賭神」，向經典電影《賭神》致敬，笑翻全場。

講到新春檔競爭激烈，問到兩人對票房是否有信心，家棟指選擇權在觀眾手上，小齊補充謂：「就好似揀餐廳咁，最緊要大家食得開心，每套電影都拍得精彩，觀眾就最有福氣。」至於屆時會否四出謝票？家棟笑言：「唔知，我驚要我一個謝晒。唔知到時會唔會有利是收呢？謝票都開心，因為觀眾一定係懷住偷快嘅心情去睇戲，就當係一個聚會，否則新年我唔係喺屋企就係公司。」除謝票之外，家棟稱新年主要度劇本，因為欠下大量劇本債，小齊則會在美國開騷，順道探望在當地讀書的女兒。

談到2024年工作大計，家棟主力構思電影劇本，小齊會繼續做巡迴演唱，將上年巡迴過的地方再去一次，家棟即取笑他：「你真係等錢駛喎！」小齊坦言：「唔係我，係公司等錢駛，前幾年公司差啲執笠，我哋冇裁員又冇減薪，撐得幾辛苦，所以想補番之前，啲員工跟我好耐，想照顧好大家，想畀大家多啲福利，賺多啲大家可以分紅同有獎金，而且我唱歌好開心，畀10萬我又唱，20萬我又唱。」

音樂以外，小齊期望可以在電影上跟家棟再合作，他坦言：「如果拍到佢監製嘅電影我會好放心，只要佢開聲搵我，就OK好。」他自爆一直想將歌曲《傷心太平洋》拍成電影，可惜到現時為止仍未做好劇本：「電影係夢工場，拍好電影係我嘅夢想，做到會好有成就感。」家棟即自薦做監製，由小齊演出，不過小齊拒絕：「我唔駛做主角，搵個後生做主角啦，不如我同你一齊聯合監製。我搵人寫劇本都花咗好長時間，劇本好重要，我會努力賺多啲錢先可以投資電影。」