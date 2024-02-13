許文軒麥美恩爆撻唔着真相　周奕瑋被揭係雙面人

無綫娛樂新聞台專訪昨晚（12日）播出四大元祖主播專訪，包括在剛過去的《萬千星輝頒獎典禮2023》分別奪得「最佳男/女主持」獎項的周奕瑋（Jarvis）、麥美恩（Mayanne），現役主播許文軒（Edmond）及潘盈慧（阿盈），四人到了海景餐廳邊歎美食，邊大談入行經歷，並輪流爆秘密互相「傷害」。

Mayanne與Edmond這對緋聞情侶從不避嫌，Jarvis問及兩人相識經過，女方透露初相識時男方曾傾訴自己失戀，Jarvis即說：「佢想溝你呀？佢從來冇同我講分手。」問到為何兩人不是對方杯茶，Mayanne直指Edmond是「煩人」，比女人更「娿哿」。Edmond則難忍Mayanne異性多：「佢咁多仔，我唔鍾意多男仔朋友嘅女仔。」

近年成為金牌司儀的Jarvis，雖然已算主持界老手，但就被爆原來面對大騷或做節目時仍有緊張時刻，並會做出𢱑手及玩弄頭髮兩個小動作。之後談及結婚話題時，Jarvis竟不自覺地即席「示範」相關動作，場面搞笑。他被大家選為最毒舌的一人，則反擊：「呢啲唔係毒舌，係轉數快，你哋冇就唔好咁啦。」阿盈和Mayanne繼而笑Jarvis是雙面人，表面和諧做「Yes Man」，背後卻向眾人呻到樹葉都落埋！

Edmond祝願同樣入行多年的阿盈能擁有個人節目：「成日覺得阿盈默默做，大家都忽略咗佢，我覺得係時候要睇到阿盈嘅光芒。」Mayanne則祝願阿盈終有一日能奪「最佳女主持」寶座。