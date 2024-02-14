星玄｜白羊男吳京愛妻形象崩壞！太太謝楠發文護航

今日係2月14日農曆正月初五，亦係情人節，願天下有情人終成眷屬。今日幸運星係白羊座，享受二人世界嘅好時機，可令伴侶更愛你。內地票房一哥吳京就係白羊座，佢自2013年同內地主持人謝楠結婚之後，就算育有一對子女，但佢哋仍恩愛如初，係內娛圈中嘅模範夫妻。

之不過踏入新一年，吳京嘅「愛妻號」形象竟然一夜崩壞，全因有網民翻炒昔日數段兩公婆一齊拍攝嘅綜藝節目，期間不但大數吳京私下脾氣暴躁，甚至冷待太太，唔少網民都紛紛湧入吳京嘅社交網大鬧，又去到謝楠嘅社交網中勸佢離婚。被罵了半個月嘅吳京十分緊張，怕太太真係同佢離婚，直至上月底，謝楠終在其社交網中發出長文，為丈夫及婚姻護航。

謝楠表示：「我們只是眾多夫妻裡如此渺小的個體，不過幸運的因為職業的關系，被你們看見。」又提到片段中並非夫妻相處的全貌，而且佢哋仍然十分相愛，雖然仍會吵吵鬧鬧，但生活不是非黑即白，佢又好感謝外界對其夫妻之間嘅關心。

其實於多個月前，吳京曾經轉發媒體以「娛樂圈的模範夫妻，首推吳京和謝楠吧！」嘅短片，當中更見到吳京將手搭喺太太膊頭上，成個「人形掛件」咁掛係太太身上，唔少網民都忍唔住笑佢半夜放閃，吳京你全年都忙住拍戲，不如趁依家空檔期間同太太享受吓二人世界。

是日最旺生肖係蛇，事業旺，相信自己能力，可於事業上大放異彩。「蛇女」劉佩玥（Moon）上月底孖視帝譚俊彥，遠赴馬來西亞舉行粉絲見面會，場面墟冚。今年阿Moon亦將會有《奪命提示》、《逆天奇案2》兩套新劇播出。其實Moon去年憑《隱形戰隊》成功首次躋身「最佳女主角」及「大灣區最喜愛TVB女主角」嘅最後五強，雖然最終食白果，但佢嘅演技已獲觀眾肯定，所以Moon你要相信自己能力。