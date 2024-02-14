【是日通勝】

農曆正月初五

甲辰年 丙寅月 戊申日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：凌晨3時至5時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：大事勿用

忌：安床、置產

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：30、48、37

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

金牛座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

雙子座：愛情運欠佳，若發現感情問題要及早正視。

巨蟹座：工作運每況愈下，外來助力也無法幫到你。

獅子座：財運有點糟糕，勿因錢銀損失而迷失自己。

處女座：做人只要問心無愧，可望走出眼前的困境。

天秤座：笑多一點不會蝕底，幸運之神會陪伴左右。

天蠍座：財運一般，花錢欲望太大，小心入不敷支。

人馬座：跟伴侶好好慶祝情人節，感情關係更美滿。

山羊座：趁運氣好加把勁，謀事易看到成功的希望！

水瓶座：保持笑容面對另一半，保證對方會更愛你。

雙魚座：愛情運非常好，跟伴侶相處融洽，甜在心頭。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）虎 易破財

鼠：良緣不宜強求，心急脫單易弄巧成拙。

牛：感情關係受干擾，容易為小事吵起來。

虎：是日沖煞，破財風險高，勿再亂花錢。

兔：營商者可望生意興隆，謹記多勞多得。

龍：求財機遇多，謹記一分耕耘一分收穫。

蛇：相信自己能力，可於事業上大放異彩。

馬：投入工作是好，但不能忽略伴侶感受。

羊：機關算盡惹人厭，非常容易喪失朋友。

猴：精神差，昏昏欲睡，今日不可再熬夜。

雞：懂得向伴侶獻殷勤，感情生活更愜意。

狗：嚴防病從口入，有必要做好個人衞生。

豬：處理感情問題忌衝動，提防矛盾升級。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

大門地氈宜忌（上）

每一住宅的門向（大門往外走之方向）都十分重要，因為大門是氣流最常進出之處，如果流年方位好，自然引入喜慶吉事，反之亦然。下面列舉龍年幾個門向及化解方法，其餘方位下期再續。

‧大門向正東（一白桃花星臨門）：今年特別有利遠行及出門發展，桃花亦重，單身的家庭成員可望發展戀情，但夫妻或情侶則要小心三角關係。如要催旺，可放彩色地氈，要削弱則可放素色地氈或木製的雞形擺設。

‧大門向東南（二黑病星臨門）：今年要特別注意健康，尤其是婦女及腸胃病等；忌見紅黃兩色的地氈，宜在大門一帶擺放銅製重物或白玉葫蘆，並使用灰色地氈，底下再放六個銅錢化解病氣。另外，亦可選擇在地氈底放一塊大銅片，也有助提升健康運。另外，因今年太歲飛臨東南，切記避免裝修、動土，尤忌鑿地，否則家宅的健康運會大受衝擊。

‧大門向正南（七赤破軍星臨門）：今年家宅運較弱，要慎防盜賊及官非訴訟，也要小心受金屬利器所傷或與人爭吵。今年大門位置不宜動土，亦不可擺放流動性高的物品，宜放粉藍色地氈化解。

‧大門向西南（九紫喜慶星臨門）：為九運中最強的吉星，也為當旺財星及喜慶星，今年家中容易喜事臨門，尤其有利嫁娶及添丁。若要進一步加強，適合在大門使用紅色或綠色地氈，玄關一帶則可擺放大葉植物、金元寶或任何帶有「開門見喜」意象的吉祥物品。在門旁裝上一盞長期亮着的小燈，亦有助催旺喜事及財運。