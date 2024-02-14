星級煮意｜佗B瘦到冇人知！楊梓菁情人節弗爆推介

大家好，歡迎回到《星級煮意》。今天就是情人節，未知各位今晚有何打算呢？還是正在苦惱中？如今的情人節已大大增添了濃厚的資本主義特色。商家使出不同的招式吸引消費。今天楊梓菁希望各位能跟她一樣，化繁為簡，在家中與另一半煮情人節餐。而她這次要介紹的就是「杞子清蒸心型肉餅」，材料包括以下:

免治豬肉

杞子

生粉

鹽

橄欖油

楊梓菁除了會煮情人節餐之外，她最近更在社交上出甫宣佈榮升做媽媽。雖然她早前接受傳媒訪時就自爆原來沒有人知道她於去年懷孕，全因她身材瘦得不像孕婦。她早已在去年8月經已誕下仔仔，現在已經4個多月大，更賦予可愛暱稱「豬仔包」，因為體重較高，真的可喜可賀，恭賀梓菁！！

情人節原是一個非常浪漫的節日，起源於羅馬時期的一位天主教聖人華倫坦。他以生命對抗不公，幫助世人。在羅馬帝國的時期，暴君克勞迪斯二世為人急功近利，十分渴望建立強大的軍隊，並希望能招募大量男士加入軍隊。為了一己私慾，他更禁止戀愛和婚姻，希望籍此令男士自願加入軍隊。華倫坦見狀，就決定暗地裏為一對又一對的愛侶證婚。可惜有人暗中舉報，他之後更被判處死刑。而他被處死的那天，正是2月14日。為了記念這位無私的聖人，在公元496年，他就被封為聖人，隨後更宣布2月14日為情人節。