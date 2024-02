《Barbie》勁收《He-Man》再拍真人版電影　龍格爾回歸有條件

玩具商Mattel的首部Barbie真人版電影《Barbie芭比》(Barbie)去年大受歡迎成為全球票房之冠,而Mattel將再接再厲欲開拍Mattel 80年代招牌卡通片集《He-Man》(He-Man and the Masters of the Universe)的真人版電影。而曾於80年代在《宇宙天王》(Masters of the Universe)中飾演He-Man的荷里活大隻佬男星龍格爾(Dolph Lundgren),表明有意回歸再演新版。

被問到有意於新版中再演He-Man時,龍格爾就表示自己樂意再演,不過就附帶一項條件。他說:「演老咗嘅He-Man?我唔知道呢。只要……我嘅服裝能厚一啲就好。當時拍攝(《宇》)時我嘅戲服大小同郵票差唔多。如果要再演,我諗我只需要添加多幾層衫先得。」

查實美國電影公司多年來一直都想打《He-Man》真人版電影主意,但一直唔成事。2004年曾一度傳出吳宇森執導《He-Man》電影版,當年更指片中奸角「骷髏魔」好大機會由吳宇森愛將尼古拉斯基治(Nicolas Cage)飾演,但後來開拍《He-Man》一事都只聞樓梯響。直至2017年,曾有傳《蝙蝠俠》(Batman)系列金牌編劇David S. Goyer將擔任導演一職開拍,並計畫於2019年12月18日聖誕檔期上映,可惜仍然繼續冇下文!直至最近《Barbie》大收,Mattel有意重啟計畫開拍真人版電影,早前就有傳《西城故事》(West Side Story)男新星Kyle Allen將飾He-Man一角。