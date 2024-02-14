《Barbie》勁收《He-Man》再拍真人版電影　龍格爾回歸有條件

玩具商Mattel的首部Barbie真人版電影《Barbie芭比》（Barbie）去年大受歡迎成為全球票房之冠，而Mattel將再接再厲欲開拍Mattel 80年代招牌卡通片集《He-Man》（He-Man and the Masters of the Universe）的真人版電影。而曾於80年代在《宇宙天王》（Masters of the Universe）中飾演He-Man的荷里活大隻佬男星龍格爾（Dolph Lundgren），表明有意回歸再演新版。

被問到有意於新版中再演He-Man時，龍格爾就表示自己樂意再演，不過就附帶一項條件。他說：「演老咗嘅He-Man？我唔知道呢。只要……我嘅服裝能厚一啲就好。當時拍攝（《宇》）時我嘅戲服大小同郵票差唔多。如果要再演，我諗我只需要添加多幾層衫先得。」

查實美國電影公司多年來一直都想打《He-Man》真人版電影主意，但一直唔成事。2004年曾一度傳出吳宇森執導《He-Man》電影版，當年更指片中奸角「骷髏魔」好大機會由吳宇森愛將尼古拉斯基治（Nicolas Cage）飾演，但後來開拍《He-Man》一事都只聞樓梯響。直至2017年，曾有傳《蝙蝠俠》（Batman）系列金牌編劇David S. Goyer將擔任導演一職開拍，並計畫於2019年12月18日聖誕檔期上映，可惜仍然繼續冇下文！直至最近《Barbie》大收，Mattel有意重啟計畫開拍真人版電影，早前就有傳《西城故事》（West Side Story）男新星Kyle Allen將飾He-Man一角。