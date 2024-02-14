江嘉敏爆不乏裙下之臣　揀極都冇真命天子

無綫藝人江嘉敏向來甚受公司重用，一劇接一劇，龍年她希望向主持、唱歌發展，更有學唱歌「惡補」一番，望做一個多元化藝人。現時單身的她，身邊不乏好選擇，但仍未揀到Mr.Right。

藝人江嘉敏農曆新年會以拍攝新年節目打響頭砲，更為公司大唱賀年歌。她指每年都有派發「開工利是」的習慣，而利是的金額則取決於去年收益。她透露派過最大封的利是金額是100元正，而最低的金額則不會低於20元，寓意好事成雙。一向工作至上的她自言希望今年將更多精力時間投放在家人和朋友身上，所以今年新年即使未必能與家人在正日中團圓，都會花時間跟家人另外商討合適的時間再相聚：「因為以前淨係會諗嗰日要返工就返工，依家我會畀心機出嚟同家人夾時間相聚。」去年身體多次出現毛病的她，坦言希望龍年身體健康、減少病痛。

工作上方面，江嘉敏透露新一年將會接受兩項全新挑戰，就是主持和唱歌，為了日後可以接觸不同類型的工作，江嘉敏決定向謝東閔拜師學藝，現時都有定期到他的音樂學校學唱歌。江嘉敏指起初上課可以「惡劣」二字來形容，不過自從現在有定期去學習，已有顯著的進步，表示希望日後可以嘗試唱劇集主題曲。她又指在新一年好希望除了在劇集中，都可以在不同地方見到大家，例如廣告以及電影大銀幕，問到去年無綫接二連三有小生、花旦離開，會否亦有想出外闖蕩的想法，江嘉敏說：「其實我想要嘅嘢公司畀到我嘅，我又冇諗到好長遠，因為依家份合約都未完，只係希望可以做一個多元化嘅藝人。」

談到新一年感情上的發展，江嘉敏指去年持續結識不同朋友，但可惜緣分未到，暫時未遇到一個合適的人：「其實好多朋友好擔心話你會唔會嫁唔出㗎？好多好熱心嘅朋友都會介紹唔同嘅男仔畀我，有各樣條件，都好好嘅，只不過真要要揀啱自己嘅人。」

場地：个園竹語