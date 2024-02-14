樂宜拜月老搵Oppa　貪心想上圍變「大D」

「DJ女神」樂宜去年甩拖，龍年一到便行桃花運，身邊有10位追求者，追求者眾可惜全部是爛桃花，單身後作風更為大膽，早前以夾爆胸造型硬Sell豐胸產品，貪心的她想上圍再想變「大D」。

樂宜與富二代男友拍拖6年分手收場，今年回復單身後的首個新年及情人節，表示會去拜月老求姻緣，以前是戀愛腦，拍過3次拖之後，發覺必須要慢慢了解，戒急拍拖，提到上段戀情因男友不喜歡她行性感成分手導火線，但她未肯為此改變自己，更定下擇偶條件，首要接受她工作要性感：「揀一個同我對潮流觸覺一樣嘅人，接受我工作時性感，排第一位，又要體諒我節日陪唔到佢，同埋要靚仔，鍾意大自己10年嘅滄桑男人，似韓國大叔都可以，唔太油膩。」但身邊的追求者都未合格，笑言：「有10個爛桃花，未入到我List到。」近日她在頸上又紋了一個新植物紋身，但否認是受情傷，講笑有拖拍就會開花。

早前破格拍攝全裸夾胸照為豐胸產品宣傳，但網民表示不收貨，要求見多些，她表示：「佢哋覺得我係夾出來效果，想我只係遮兩點，再露多啲就唔得喇！（上圍升Cup？）由34C變到細D Cup，再想變大D Cup 。」

經營美胸生意1年，每個月收入6位數，目標今年可上車，買樓與家人及貓貓同住。事業進取的她，曾主動向周星馳應《少林女足》招募上傳自拍運動片，見無回音，打算學踢足球，再拍一條踢足球片，以表誠意。