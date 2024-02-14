冇鬚都認老竇　張敬軒多個咗仔

25歲英皇歌手黎展峯（Andy）福星高照，除新作由同公司的古巨基賜歌名《不眠來電》外，更獲師兄張敬軒特別關照，欽點他轉組同用一位經理人，以方便日後互相關照。

日前出道2年的Andy接受專訪時，細說和軒仔的淵源：「最近開始戲劇堂，而我老師喺2013年教過軒公（張敬軒），咁軒公有嚟睇我哋表演，可能佢覺得我特別，都唔係話佢睇我，只係同我分享喺戲劇或音樂上拿手嘅嘢啫，當初佢問我轉組好唔好時，嗰第一吓反應係諗點解係自己，之後唔再諗，唔會錯過呢個機會，要證明畀佢睇，我會繼續努力報答佢。」他直言認識軒仔是人生最幸運的事，感覺如開始第二人生：「好似重新出發咁。」

Andy又話期待和軒公合作，暫時望合拍網上綜藝節目，至於合唱就等候時機，皆因自感無夠料：「想把劍再磨利多少少先，喺音樂上會向佢偷吓師先。」又恨出口望成為軒公的助手，笑住謂：「如果可以接近佢學嘢就會事半功倍，（當佢係阿哥？）直情當佢老竇添呀。」

他又說和ViuTV合作的新劇《飛黃騰達》預計今年推出，飾演「數據L」角色，而最開心可以跟同劇的男圑P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）、歐鎮灝（George）及女團COLLAR成員 Ivy So（蘇雅琳）等成為好友，問可有跟Ivy過電？ 他謂：「喺劇中角色我同人交流係好差，不過我真心佩服佢好勤力，無論早班有幾早，佢都會喺開工前做兩小時去做運動。」