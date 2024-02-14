剛吃飽又肚餓？　小心「假性飢餓」陷阱

吃完飯不久又餓了，有機會是身體的騙局。（互聯網）

許多人一到冬天就容易肚餓，明明剛吃飽又嘴饞，不知不覺便吃多了東西，導致體重飃升，身材走樣。因此當大家想吃東西的時候，要先停一停，分辨是否真的肚餓，否則就會墮入「假性飢餓」的陷阱了。

「假性飢餓」也稱為「慢性飢餓效應」，主要成因是身體的血糖調節能力出現問題，當血液中的胰島素分泌過多時，身體便會出現生理性低血糖的情況，從而引致嘴饞，使大腦覺得身體肚餓，於是發出訊息提醒身體開始吃東西。如果長期無節制地進食，很容易導致肥胖，因此大家要留意下列「假性飢餓」的信號，擊退「騙局」。

1.明明剛吃飽卻很快又想吃東西。

2.吃飯時狼吞虎嚥，讓大腦來不及收到吃飽的信號。

3.待在家裏閒閒沒事又想吃東西。

4.工作時習慣吃小食提神，一不留神就吃過多。

5.經常處於疲勞狀態。

6.感到壓力時需要吃甜食或和含糖飲料。

如果想要剋服這種假性飢餓，就要改變日常的生活習慣和飲食方式，例如至少花20分鐘慢慢吃飯，因為大腦需要時間來接受吃飽的信號，從而產生飽足感。另外，食物上建議選擇低升糖指數的食物，例如番薯、燕麥、蔬菜等，由此減少胰島素的分泌量，兼可穩定血糖，減少假性飢餓的情況。如果真的感到肚子餓，也可以先喝水，幫助增加飽足感，抑制食欲。