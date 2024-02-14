《死侍3》預告片打破史上首播點擊紀錄

由霍士回歸漫威電影宇宙的《死侍》（Deadpool）第3集超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）預告片周日（11日）乘住超級碗球賽首播，24小時內於影片網站累積3.65億次點擊，成為史上最多首日點擊的預告片，打破《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）於2021年創下的3.555億次點擊紀錄。

《死侍與狼人》預告片可見賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）飾演的「死侍」獲女友與友人慶祝生日，突然被劇集《洛基》（Loki）出場的時空管理局人員帶走，了解到漫威電影宇宙歷史，更被賦予拯救漫威的任務，令死侍興奮地自稱是「漫威耶穌」。向來大玩惡搞自嘲、與觀眾對話的死侍，更出現在被毀壞的霍士電影公司招牌旁邊，夠晒抵死。由曉積文（Hugh Jackman）飾演的狼人復出，但未正式露面，只見到他伸出手爪的影子，以及穿上漫畫中黃色戰衣的背影。

賴恩日前於社交網站上載自己站在寓所客廳電視機旁的照片，畫面正播放《死侍與狼人》的預告片，他留言搞笑問：「有冇人睇咗《死侍與狼人》預告片？有冇人見到我老婆去咗邊？」當日跟天后好友Taylor Swift一起欣賞超級碗的賴恩妻子Blake Lively，昨日（13日）於社交網站上載自己同樣站在寓所客廳電視機旁的照片，畫面亦正播放《死侍與狼人》的預告片，她搞笑回應：「Honey我喺屋企，我今日好好呀，你呢？」