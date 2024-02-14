羅啟豪致敬葉蒨文翻唱《回歸自然》：希望有人轉發佢聽

《中年好聲音》季軍羅啟豪年初一在自家頻道「歌曲重Sung」推出「新歌」，是翻唱葉蒨文超過30年前的作品《回歸自然》，此歌是無綫劇《又是冤家又聚頭》的片尾曲，啟豪表示一直好喜歡重唱一些自己好喜歡或冷門舊歌，向音樂人致敬，早前他特別前往流水響拍攝MV。

歌曲在留言區反應熱烈，雖然好多網民表示從未聽過，但都一致大讚啟豪演繹得好，唱到好似新歌一樣。啟豪表示：「我由細到大都好鍾意呢首歌嘅旋律，歌詞以大自然嘅生態作比喻，鼓勵人與人之間要回復真我、重拾友善態度，為彼此重新帶來最真、最自然嘅互動，所以我覺得喺大年初一送呢首歌畀歌迷，帶嚟正面訊息最適合不過。」表示不敢想像葉蒨文會鍾意他的演繹：「只希望有人會轉發畀佢聽，因爲有機會畀佢聽到我嘅版本已經係我好大嘅榮幸。」

農曆年由年三十忙到初三，初三他獲邀跟李龍基去中山登台，今次是他第一次去內地登台，演唱多首大家耳熟能詳的歌曲，啟豪在台上分享原來中山是他公公的鄉下，不過自己對中山的認識就不太深，希望以後有機會多些認識這地方，並用普通話向觀眾拜年，他並演唱之前跟《中二生》譚輝智合唱的《今天等我來》。表演期間，啟豪的咪高峰突然冇電，令演出暫停近3分鐘，有觀眾趁機湧上台邊派利是及自拍，啟豪表示：「以前睇李克勤和譚詠麟新年期間開騷觀眾會派利是，今次自己親身體驗覺得好得意。」他還透露快將推出新歌的好消息，歌迷開心表示引頸以待。