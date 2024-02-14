Blooming Paradise　「花」開富貴

春暖花開！趁新春來臨，以鮮花粉飾居室，可增添生氣，還能帶出「花開富貴」的吉祥寓意！像今次介紹的概念建築「Blooming Paradise | A Dreamy Floral-Inspired Home for Spring」，室內布置固然花盡心思，就連其外牆也「長出」一片片巨大的花瓣，讓人看得心花怒放！

被花瓣覆蓋

被視為報春使者的桃花，色彩艷麗，用於點綴家居，意頭十足，可帶來好心情兼改善人緣！由建築設計師Harshdeep Arora構思的傑作「Blooming Paradise | A Dreamy Floral-Inspired Home for Spring」，雖然不是以桃花為設計靈感，卻有着異曲同工之妙！

先由外觀說起，該幢建築物樓高3層，白色牆身被一片片呈桃紅色的巨大花瓣所覆蓋，色調深淺不一，紋理清晰細膩，在日光照耀下，可謂層次感十足。

如入萬花筒

至於室內設計也極花心思，不論牆壁、地板、天花板，均綴以色彩繽紛的花花裝飾，營造出一片春意盎然的景象。雖然花樣百出，但沒有半點壓迫感，皆因樓底高、窗戶大，伴以矮身家具，令室內空間顯得極為開揚。從預想圖所見，浴室的布置最為吸睛，四周加入不同品種的花飾，有芍藥，有玫瑰，有綉球，顏色紅紅火火，在此處沐浴，定必心曠神怡。若從浴缸往上望，玻璃天窗被繁花簇擁，猶如萬花筒，給人奇妙的視覺體驗。