陳卓賢三度情人節出冧歌　白色西裝Chok爆引Hellosss

男圑MIRROR中有「情歌王子」之稱成員陳卓賢（Ian），去年推出五首派台單曲及剛完成16場演唱會後，未有休息，緊接錄製今年第一首派台歌《Lost At First Sight》，趕及於2月14日情人節甜蜜推出。

一向寵愛Hellosss（粉絲暱稱）的他，繼《正式開始》、《留一天與你喘息》後，第3次在情人節送上甜心禮物《Lost At First Sight》。早於兩日前，Ian及MIRROR的官方社交平台中，已上載「Our Chapter 1」的預告片，MV裏Ian穿上帥爆白色西裝，拿着電結他，望住由柏安妮女兒Natalie繹演的女主角，單是預告片，已經令人有沉浸於愛河的感覺。

Hellosss在群組興奮地討論「Chapter 1」的背後含意，各施奇謀地留言引偶像「上水」回應，單看Hellosss對這首「情人節約定」的期待及熱切程度，已經預計到反應定必不俗，期待新歌成為音樂平台的榜首，實非難事。Ian除了作曲外，亦親自錄製結他及和音部分。新歌曲風輕快，歌詞滲着一見鍾情的浪漫氛圍，「並未得到你示意，現在只等你示意」由Ian唱出初見面心如鹿撞的感覺，不少Hellosss對Chapter2故事發展大表期待。

而2月14日凌晨，他在通訊軟件中現身祝Hellosss「情人節情樂」，氹得粉絲非常高興，對於這份甜蜜的情人節驚喜，Hellosss可謂「全收到」，除了不停示愛，更留言大力支持偶像出專輯大碟。

其實Ian期望推出實體專輯是有迹可尋，早於2019年推出第一首參與作曲的《另一個諾貝爾》時，他已經說望出碟，全部都是自己作的歌。到2020年推出第一首包辦曲詞的《鯨落》時，亦在電台訪問中提及出實體碟是自己的夢想，會每日都做好準備。去年5月，Ian又公開爭取出碟，稱電話內已有數百首demo，不但有大眾喜愛的曲風，亦有一些是自己特別喜愛的小眾風格，若然可以出碟，除了有主打歌亦可以有side tracks。

去年MIRROR全員出席電台訪問時，Ian再次提及出碟這個夢想，希望可以將放在腦海四年的概念化成實體。看來，Ian對推出專輯大碟，向大眾展現他多面向的音樂世界，已經是準備就緒，只欠公司首肯。