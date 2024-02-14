鄧卓殷情人節宣布喜訊　郭子豪郵輪求婚成功

今日2月14日情人節，前港姐鄧卓殷宣布喜訊，與男友郭子豪訂婚！二人網晒多張求婚時的照片，見郭子豪在在日本橫濱港鑽石公主號郵輪上求婚，現場更有家人好友見證，非常大陣仗。郭子豪透露已計劃多時：「多年來我一直絞盡腦汁，想知道如何讓千載難逢的問題變得真正特別……這個想法其實來自她——她曾經說過她從未坐過郵輪。所以我想，為甚麼不來一次郵輪求婚來實現終極浪漫呢？騙她以為這只是去日本休閒度假，然後……驚喜！在日本橫濱港鑽石公主號郵輪上求婚，家人在場見證，還有其他乘客的祝福。」

鄧卓殷則憶述當日情況，指大感驚喜：「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生，懷着去旅行放鬆的心情，到日本玩幾天，興奮的我還買了頂草帽，沒想到一上船他就跟了朋友走開了，説要打個招呼，叫我好好留在房間看安全指引，不然船不會開，第一次坐郵輪的我，對程序毫無頭緒，便乖乖留在房間，沒想到過了半小時，他還未回來，突然有人按門鈴，給我戴上花冠，我才知道…（還差點穿了拖鞋出門）。一直以為我們的求婚會兩個人靜靜地過，沒想到會是這麼大場面，看見他在郵輪大螢幕上，有全船的人一起見證着他講的一番說話，播放着我們這幾年來的片段，回頭看，的確經歷了很多，也成長了很多。沒想到驚喜還未完。他還把所有家人都叫來見證住我們生命這麼重要的一刻，我這個傻瓜竟然半年內一點蛛絲馬迹也沒發覺，但原來早在半年前畫的一幅畫內畫約定了，直到現在也覺得像是一場夢，謝謝你為我準備的一切，謝謝你這些年來一直以愛相伴。」