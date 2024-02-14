曾比特自薦做道明寺　最想邊個做杉菜？

歌手曾比特（Mike）、佘宗遙及陳葦璇在今個龍年各有新目標，今年初獲王家衛導演欽點獻唱內地劇集《繁花》插曲《再回首》的Mike，直言開了個好兆頭，而去年尾首次接拍電影的他，透露有意接拍類似《流星花園》的偶像劇，更自薦要做道明寺，他笑言：「我個髮型都有啲似，可以做爆炸道明寺。（邊個做杉菜？）After Class有4個成員，拍4個版本囉，杉菜係邊個唔係好重要，最緊要我係道明寺。」

而早前在《亞洲超星團》上演唱《活著Viva》而獲封謝霆鋒第二的佘宗遙，自爆早前拍了一條自High片上網後，遭到網民鬧爆乸形，他說：「因為我一隻手搽黑色指甲油，另一隻手就搽紅色，網民見到紅色就話我係乸形，不過我冇唔開心，幾開心，有人講好過冇人講，網民算鬧得幾好嘅，鬧都分好多層次，佢哋算淺至中層，有少少善心。」而新一年他希望自己的名字不要再被寫錯，他稱：「之前比賽佢哋連我個名都寫錯，有幾廿個版本，咩字都有。」

至於陳葦璇於龍年則希望挑戰新舞蹈，她指：「我好想做啲健康性感作品，例如跳吓高踭鞋舞，因為用咗一年時間練習，好想學完將呢啲感覺放入自己跳舞歌作品。」