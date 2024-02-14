王浩信爆《狀王之王》重新配音趕客　姚子羚認同美中不足

王浩信和姚子羚整個新年忙為《狀王之王》宣傳，對新劇口碑理想感到開心，王浩信直言「宋世傑」是拍劇生涯中最喜歡的角色，認為收視已算不錯，對團隊算是有交代，劇中浩信扮女人扮女鬼及扮口齒不清，眾多喜劇元素令他大過戲癮，他說：「香港觀眾生活壓力大，所以要用心氹吓大家笑，難度都幾高，（私底下都咁詼諧？）睇吓對邊個，對住肥仔聰（林子聰）就好詼諧，我好鍾意喜劇，佢直情係喜劇演員，私下同佢搞gag，發掘出好多好笑元素，其他人就會覺得我哋好無聊，今次係好開心，我哋成日講如果可以keep住一世做喜劇，夫復何求！」

不過有讚亦有彈，他透露有朋友因聽不慣配音而不捧場，他表示：「朋友話似配音劇唔睇，呢個令我最傷心，因為部劇喺橫店拍，期間可能會有啲旅行團入嚟參觀，無辦法！所以要重新配音，演員好被動，肥仔聰都好無奈，我配咗19日，每日10個鐘，配到聲都沙，盡量用番當時嘅情感和抑揚頓挫。」

姚子羚對於劇集要配音也覺得是憾事：「係美中不足嘅，始終都係原汁原味好啲，我哋去番配音室配音時，嗰個情緒或者語氣未必咁有現場感，希望下次可以原味呈現番畀觀眾睇。」她又視宣傳劇集為重要任務，望觀眾多留在家睇劇，指拍劇最難忘是忍笑，她說：「唔可以笑出嚟影響對手，所以不停『焗蟹』，如果金剛唔喺度好啲，一望住金剛就好想笑。」

她和劇中的導演及其他演員在新年期間相聚搞飯局，又指拍劇時令她賺了不少友誼，跟王浩信變成「兄弟」，最令她意想不同是：「10年前浩信同合作過，之後話好想同佢再合作，點知就接到呢齣一齊拍嘅劇。」她最開心可以跟王子涵成為「閨蜜」，因拍攝時當時大部分時間留在横店不能外出，所以每日跟王子涵食飯、傾劇本及學功夫，在朝夕相對下培養出深厚友誼，同時亦被觀眾發覺她能演喊、感情及打戲外，其實亦有喜劇細胞。問到對新劇有何期望？浩信和子羚異口同聲謂：「望喜劇能再接再厲，再開第二集及第三集。」

場地：Charcoal Bar by Lubuds Group