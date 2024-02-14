孔德賢4年冇拖拍　唔知點解冇被女仔追

藝人孔德賢晚上（14日）現身旺角，他表示趁情人節為市民送上玫瑰花及朱古力，順道宣傳有份參演的無綫熱播劇《本尊就位》，他笑指本想以古裝亮相，但怕太標奇立異故打消念頭，他説：「今日情人節，街上情侶一對對，可能有啲男士唔記得買花，想幫佢哋，畀枝花佢送畀女朋友，又或者單身嘅朋友都可以感受吓氣氛，有花收。」他笑指幸好今天排滿工作，故不用擔心因未有另一半而感到寂寞，他説：「以前單身嘅情人節當冇呢個日子囉，盡量少出街，又或者幾個單身男仔約埋一齊食飯。（拍拖嗰陣？）都係簡簡單單食飯送花，冇乜驚天地泣鬼神嘅嘢。」

他坦言很羨慕其他情侶可公然手拖手行街拍拖，但作為藝人就未必可以這樣做，又表示自大學畢業後至今已有4年未有拍拖：「其實都慣咗，聖誕、平安夜當睇唔到。（有冇女仔主動追你？）我未試過畀人主動追，唔知點解。」他坦言也很想找一個靈魂伴侶，不過暫時未有對象，問到公司多靚女也看不上眼？他説：「好多人都咁講喎，但其實見得多自己會定義咗佢哋係同事或朋友，唔會再跳一步。」恨拍拖的他，表示希望能找個體諒他的工作、善解人意及孝順的女友：「舒服合眼緣就Ok，唔使追求超靚女或者身材好。」