回歸公仔箱對撼！楊冪新作拍唔完　趙麗穎搶贏先機

內地頂流女星楊冪與趙麗穎多年來鬥到出面，從電視圈到電影圈均鬥得難分難解。同樣有一年多沒劇集出街的她們，今年齊齊挾新作回歸，單從預約及預告觀看人數未能分高下，但有指楊冪新劇因技術問題要補拍，反觀趙麗穎有份監製的新劇，盛傳將於新春過後搶先播，先贏一仗！

同屬「85花旦」的楊冪與趙麗穎，當年因趙麗穎年少無知，在社交網埋怨被粉絲認錯為楊冪，結果掀起雙方粉絲罵戰，直至13年後的今天依然互數不是，外間亦經常把她們作比較，兩大花旦由公仔箱鬥到影壇，多年來難分難解。早前兩人爭奪陳可辛執導新片《醬園弄》的「女二」，劇組急發聲明撲火，尚未知角色誰屬，而兩女再度把戰場搬回公仔箱，剛巧她們同樣有兩年沒新作播出，今年不約而同強勢回歸，以強項古裝劇對撼！

楊冪對上一部古裝劇已是兩年多前與陳偉霆合作的《斛珠夫人》，新作《狐妖小紅娘．月紅篇》是繼8年前《三生三世十里桃花》後再演狐妖作品，當年《三》劇創下480億驚人播放量，今次《狐》劇亦被睇高一線，雖然還未有播映期，但預約觀看人數已超過390萬，首支預告片亦吸引5千萬人次觀看；而除了該劇，楊冪手上還有一套首演反派的劇集《哈爾濱一九四四》存貨。

預約人數勝一仗

至於趙麗穎對上一部古裝劇《有翡》已是3年多前，她首任監製的新作《與鳳行》來勢洶洶，加上與林更新繼《楚喬傳》後「二搭」，消息甫曝光已令全網沸騰，網民希望《與》劇彌補兩人在《楚》劇未能幸福的遺憾，惟播放日期一直只聞樓梯響，劇迷只好喪Loop預告片止渴，至今錄得近3千萬人次觀看，數字不及楊冪新作的預告片，但預約觀看人數卻撼贏楊冪，目前已突破477萬。

其實《狐》劇於前年11月煞科後已兩度補拍，由於技術問題，有傳今年春節前仍要補拍，可謂播出無期；反觀《與》劇傳將於2月下旬首播，更趁昨日情人節公開主題曲及片尾曲MV，當中包括趙麗穎與林更新的癡纏場面及抓衣領吻戲，令粉絲大為興奮。

面對兩大勁敵，近年憑多套劇集上位的「90後花旦」楊紫亦不容忽視，現時手上有《長相思》第二季、《國色芳華》、《承歡記》及《青簪行》4劇在手排住隊慢慢播，可謂零壓力；相反曾是流量花旦的迪麗熱巴，因去年播出的劇集《公訴》及《安樂傳》反應極差跌落神壇，暫時僅手握一部《利劍玫瑰》待播，惟有靠綜藝保聲勢。

「4大花旦」接班人 趙露思被睇好上位

內地小花新人輩出，近日有網民盤點4大花旦趙麗穎、楊冪、劉亦菲及楊紫的接班人，由趙露思、虞書欣、王楚然及李蘭迪脫穎而出，當中以樣子甜美兼近年有不少爆劇的趙露思最被睇好。

昨日情人節，趙露思工作室晒相派福利，相中她收起「甜寵女神」形象，披着長髮身穿Tube Top配長褲，大晒完美肩頸線及鎖骨，配合Cool爆表情，性感又型格，粉絲除了大喊「老婆很美」，又被其帥氣震懾高呼她做「老公」，揚言想一齊過情人節。