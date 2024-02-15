【是日通勝】

農曆正月初六

甲辰年 丙寅月 己酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、開市

忌：會友、修倉、栽種

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：03、21、10

幸運顏色：藍、黑

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：愛情運急跌，已有伴侶者易陷入冷戰危機。

金牛座：財運佳，投資易有回報，可考慮乘勝追擊。

雙子座：節約不必要開支，財政上可立於不敗之地。

巨蟹座：待人友善冇蝕底，人緣好，運氣也不會差！

獅子座：財運呈上升勢頭，不妨趁機做好理財計劃。

處女座：樂觀心態加滿面笑容，愛情運將直線上升。

天秤座：工作運不佳，一時大意易在細節問題出錯。

天蠍座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

人馬座：謀事阻力大，回報遜於預期，無奈又無助。

山羊座：財運差，要戒掉不理性消費，貪心易中伏。

水瓶座：事業運欠佳，幸好財運上升，收入不受損。

雙魚座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）狗 事業旺

（跌）兔 人緣差

鼠：身心疲憊，抗壓力下跌，出錯機會大。

牛：運勢陷低谷，謀事易碰壁，需留意細節。

虎：財運上升，審慎投資，易有不錯回報。

兔：是日沖煞，人緣差，宜少說話多做事。

龍：心煩意亂，在職者要小心，提防上當。

蛇：爛桃花出現，曖昧行為易惹來一身蟻。

馬：有伴侶者易鑽牛角尖，感情生活現暗湧。

羊：易因小問題爆衝突，有伴侶者要忍讓。

猴：心不在焉，士氣欠佳，事業停滯不前。

雞：身邊小人多，做事勿高調，以免惹麻煩。

狗：獲上司賞識，有望在職場上吐氣揚眉。

豬：事業發展多波折，要保持冷靜莫氣餒。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

逢九必衰

「逢九必衰」是一個中國民間俗語，意思指當年齡以「九」結尾時，人的運勢和身體狀態會衰退。雖然這是一種迷信的觀念，但在民間仍有一定影響力，這種迷信的根源可追溯至古代，跟數字的象徵意義和天文觀察有關。

在中國傳統文化中，「九」被認為是一個具有特殊意義的數字，代表吉祥和完整。逢九必衰的觀念則是將「九」與衰退聯繫在一起，可能是因為下一個年頭是踏入30、40、50……等等，是新一個十年的開始，於是心理壓力會稍微大一點。

迷信觀念的存在，可能是因為人們在特定年齡階段，更容易受到健康問題影響。例如當人們進入69、79歲等高齡時期，身體機能會衰退，自然容易生病。然而，這並不意味着每個人都會在這個年齡遇到困難，也不代表其他年齡就一定沒有問題。

其實，逢九必衰只是一種迷信觀念，沒有科學根據。人們不應該過分相信這種說法，應該保持合理的思考和對自己身體健康的關注。適當的運動、均衡的飲食、保持良好的心理狀態，定期作健康檢查，對於維持健康和幸福生活至關重要，而不僅僅是年齡的數字。