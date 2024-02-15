星玄｜狗女蔡卓妍揚言Twins不拆夥　怕孖容祖兒開騷變Talk Show

今日係2月15日農曆正月初六，是日最旺生肖係狗，獲上司賞識，有望在職場上吐氣揚眉。蔡卓妍（阿Sa）就係屬狗，出道超過20年，歌影雙線發展嘅佢，曾經有唔少代表作，歌壇上同好姐妹鍾欣潼（阿嬌）組成嘅Twins，早前終於完成紅館演唱會，當中唱出多首經典金曲，仲大玩招牌側手翻，為唔少歌迷帶來滿滿嘅「回憶殺」。

阿Sa、阿嬌早前受訪時已表示將會展開巡迴演唱會，並希望可於香港開個唱Part 2，但要視乎體能能否應付，而當被問會否與容祖兒合體開騷時，她們更笑稱「三個女人一個墟」，深怕屆時不是唱歌而是變成「吹水Talk Show」。此外，阿Sa又指Twins於龍年不會「拆夥」，因為要返內地錄影綜藝節目《因為是朋友呀》第二季。

而喺影壇方面，阿Sa於去年底上映嘅重頭電影《金手指》入面，唔單止飾演影帝梁朝偉嘅私人助理，仲同偉仔有激烈吻戲，嚟緊佢又會參與《新警察故事2》、《神探大戰2》等兩齣電影嘅拍攝，阿Sa果然事業旺呀。

至於今日幸運星係天蠍座，幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。天蠍座嘅蔣家旻（Angel），現正拍攝新劇《法證先鋒6》同《反黑英雄》，點知上月中，佢患上盲腸炎要去醫院打點滴兼留醫，仲喺社交網上發長文，同大家講出留醫原因，並向劇組道歉。蔣家旻唔使驚呀，你幸運指數第一，依家要養返好身體，咁先可以再拍多啲好劇畀大家睇。