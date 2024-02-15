養狗好過養人︱朱智賢無望做龍新娘：計劃趕不上變化！

藝人朱智賢與謝東閔拍拖多年，二人對於婚事採隨緣態度，坦言計劃趕不上預期。她又指師傅指她今年有驛馬星相伴，預告新一年將四圍走動，到不同地方工作。

朱智賢早前因爬山時不慎摔倒導致骨折，幸好在農曆新年前已拆除石膏，可以活動自如，所以她的首要任務是為家中進行大掃除。當問到男友謝東閔會否幫忙時，朱智賢就指男友零儀式感，而且做事一向快捷的她就言喜歡一個人單獨行動：「因為有個人喺身邊一定會行得慢啲，我通常去到揀完就走。」她又表示每逢過年前，最期待的節目就是逛花市：「因為我好鍾意入到去搵香港懷舊小食，例如糖葱餅、糖不甩、龍鬚糖，我去到就係咁食。」講到拜年，朱智賢指新年期間非常繁忙，要走訪多個親戚朋友的家，所以對於到男友家中拜年，朱智賢謂「隨緣」，只要一有空閒，就會捉緊時間去拜年。

問到新一年會否跟謝東閔有結婚計劃時？她說：「呢啲都係隨緣，因為計劃趕不上變化，尤其愈遠嘅嘢變數就愈大。」對於生育，她指他們情侶二人都是「狗癡」，笑言：「我哋鍾意狗多過人，所以就算冇小朋友都唔會係一個遺憾。」

說到新年假期結束後的工作，朱智賢指她要到馬來西亞登台表演唱歌，現在亦有與內地公司商討合作拍網上短劇，謂香港市場始終較窄，所以會將目光放遠到香港以外的地方，只要有機會，都會非常願意去不同地方工作，不介意多走動：「我記得師傅話我今年有驛馬星，要多啲郁動。」至於再簽公司，朱智賢就保持開放態度，表示不排除以後如果遇到合適的經理人公司就會長期合作。