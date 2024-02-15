馮盈盈學整祖傳蘿蔔糕　連大廚都讚隨時有商機

藝人馮盈盈今個農曆新年會跟媽媽學整蘿蔔糕，她指這個是嫲嫲祖傳下來，未來也會傳承給她，盈盈提起媽媽的蘿蔔糕即讚不絕口，她表示：「每年最期待就係媽媽親手整嘅蘿蔔糕，真係幾好味，唔單只我話好味，有次公司拍一個飲食節目，聽到我話我媽咪嘅蘿蔔糕好味，佢哋就話叫媽咪整一底，再交畀大廚煮，連大廚食完都話好好味，甚至講到做生意拎去賣，所以我都好期待再食。」

盈盈直言會學習媽媽的煮藝，將來親自下廚煮給子女品嘗，她笑言：「暫時未學到，之後會搵時間去學。」問她新年可會放縱自己大吃大喝？盈盈即營養師上身，她一輪咀表示：「新年咁多美食又點抗拒到吖？不過如果一時好放縱，大起大落就好難適應，好似上完天堂又跌落地獄咁，自己就覺得keep fit、注意飲食，應該係平時融入生活中嘅，新年時食多咗肥膩高熱量嘅食物，可以試吓配合消脂解膩嘅茶，好似陳皮、普洱，減少油膩好滯嘅感覺，食咗糕之後，主餐分量就要減啲，食多啲生果、蔬菜平衡番。」

至於新年會否四出拜年？盈盈透露計劃回家鄉恩平，「我鄉下有個長輩叫六叔公，已經90幾歲，但身體仍然非常健康，所以趁新年返鄉下探佢。」盈盈又指每次出席家族聚會，自己均會成為焦點：「通常都係話你最近個節目我有睇，你套劇我有追，講吓我工作上嘅表現，至於感情生活，我啲親戚又冇話喺呢方面比好大壓力，之不過我自己都感受到嘅。」

盈盈解釋：「有啲表妹、堂妹都已經結咗婚，其中一個表妹喺結婚之前仲講過，話要等年紀大啲嘅姐姐都結婚，佢先可以結婚，唔可以爬頭，我話你千祈唔好咁諗，因為我都唔知幾時結，千祈唔好等我，所以佢上年結咗婚，依家就有啲輩份低嘅親戚派利是畀我。」