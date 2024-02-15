龔嘉欣否認與松岡哲也拍拖　唔急嫁踩過界搵真命天子

龔嘉欣與日籍甜品大師松岡哲也緋聞傳足一年，她澄清真命天子尚未出現，希望認識更多不同界別的朋友，對婚事並不着急，笑言剛加印了「龔」姓利是封，不想浪費。雖然她很喜歡小朋友，但不會選擇雪卵。

藝人龔嘉欣完成《企業強人》後，趁新年在港，日日到旗下的蛋糕店看舖，提到她在劇中飾演速遞員，一人指揮幾百個速遞員，跟現實的她差不多，一人打理4間蛋糕店都頭頭是道，她卻自謙全靠背後有集團支持，自言第一份工就是演員，冇做過其他工作，以前爺爺經營塑膠工模生意，小時候有想過幫屋企打理生意，故感到好可惜，但認為打理工廠太辛苦，而且並非自己範疇，做蛋糕和飲食小生意還可以，如今終成為飲食界強人，她笑指只是飲食界新人，遇過不少挫折：「好似有時開劇時有啲吃力，因為一開劇要好專心，我又唔係一心二用嘅人，要同工場同舖頭緊密溝通。」她認為做生意不容易，現在是學習階段，始終不及演戲般有自信。

提到感情生活，她斬釘截鐵表示與松岡哲也並非戀人，純粹工作拍檔，雖然不想以忙碌為藉口，但真的冇時間交往，已打消計劃結婚及生小孩的時間表，相信對象在適當時候自會出現，她說：「呢刻問我結婚得唔得？真係唔得，我唔想掛住做嘢忽略另一半，或者掛住家庭忽略做嘢，難得工作上咗軌道，未想改變住。（有冇錯過結婚機會？）唔同時間嘅我都唔一樣，如果以前結咗，可能未夠成熟，冇得一想二，唔可以太貪心，近年放開咗好多，覺得要做好每日工作，感恩每日嘅事。」

冇諗過雪卵

喜歡小朋友的她，從好姊妹陳凱琳和譚凱琪身上學習育兒知識，但生育與否，必須要跟另一半有共識。問到要找想生小孩的另一半？她說：「睇吓囉！如果大家好夾，到時再傾。（雪卵先？）中醫話我身體機能好好，冇諗過。」對拍拖持開放態度，希望認識不同界別朋友，因發覺朋友能互相幫忙，她笑言：「身邊朋友咩職業都有，醫生、髮型師、搬屋、租屋都有，暫時唔缺。」

妝頭：Henry Li/Sue Cheung

服裝：SANDRO

場地：K11 Musea Glasshouse Greenery