「超星團」8子關係錯綜複雜　丁子朗無限復活

「亞洲超星團」8位香港代表，由受訓到淘汰階段經歷不知幾多汗水和淚水，感情深厚，日前玩互相踼爆，揭露錯綜複雜的「親密關係」和私隱，張鎬濂與文佐匡原來是世交，佐匡更是「二世祖」家住豪華別墅，余宗遙就對家事零知識，連微波爐都不識用。

8位超星團參賽者分別是丁子朗（丁丁）、冼靖峰、黃奕斌（大Hugo）、黃星綽（細Hugo）、文佐匡、區珀豪、余宗遙和張鎬濂，受訪時細說千絲萬縷的關係表，張鎬濂媽咪洪欣與文佐匡家人是世交，兩人從小玩到大，余宗遙和文佐匡則是小學同學，兼同年同月同日生，同是文佐匡胞弟的好友，余宗遙和冼靖峰就是中學至大學同學。

現年26歲的丁丁年紀最大，講笑是「長輩」，但論演戲年資，珀豪BB手抱大時便拍廣告，笑言入了行21年。余宗遙爆出文佐匡花名叫「二世祖」，無意間爆了對方家住豪宅，余宗遙表示：「佢叫我去佢屋企開生日派對，原本自己都生日冇諗住去，但朋友甩底所以去咗，一打開門，嘩！間屋好大。」文佐匡初初對二世祖不太理解，還表示「做二世祖緊係好啦！」其他隊員忙代他解畫，認真夠老友。丁丁講笑指余宗遙最適合做「大廚」，因為不懂開微波爐，宗遙解釋因家中只有氣炸鍋。丁丁與冼靖峰因比賽成為密友，爆出一條褲會兩份着，丁丁更專登買大size作遷就。大Hugo就最錫年紀最小的參賽者趙天翼，他笑言：「如果我未來個仔好似佢一樣咁優秀就好。」

新年期間他們朝夕相對，大年初一合體參予花車巡迴表演，初二至初四分別到丁丁、文佐匡和張鎬濂家拜年。在賽事中丁丁、細Hugo和區珀豪30強止步難逃淘汰噩運，丁丁稱已超越自己理想的位置，唯一遺憾是無機會跟一班兄弟繼續受訓到總決賽，笑言：「淘汰極我都喺度，永遠復活。」細Hugo笑言「三公」（第三次公演）仲有機會表演，已感滿足，區珀豪抱樂觀態度，表示現在才是新開始。現時成績最好是排名第6位的大Hugo，他說：「諗番以前有想過做Idol，唔想辜負自己兒時夢想，要加把力，腳傷好番，現練緊蜈蚣彈。」排名10位的冼靖峰指：「淘汰只是儀式上無法再投票，表演都錄咗，期待8個齊人再跳。」排名19的張鎬濂對被淘汰的兄弟感到忐忑：「喺三公度都仲出現，大家仲可以關注其他人，所以佢哋唔係結束。」生肖屬龍的鎬濂指自己不迷信，故無算命，但對運程也會好奇想聽。