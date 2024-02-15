日本流行「333法則」　騰出衣櫃空間

適逢農曆新年，相信大家在新年期間也購買了不少衣服迎接新一年，但衣櫃卻早已經爆滿了，剛好天氣即將變暖，大家不妨趁轉季跟日本達人學習「333法則」，讓各位更有條理地收拾和捨棄衣服，整理凌亂不堪的衣服堆吧！

日本收納整理專家須原浩子提出的「333法則」，當中提到大家應該3秒內決定一件物件應否捨棄，如果超過3秒仍未下決定，便代表我們並非真心想要這件物品，可以下狠心扔走它。第二個「3」就是3年以上沒有用過的物件，他認為如果3年內都未曾使用過該物件，又沒有對生活造成影響，即反映出該物件已經被人遺忘且毫不重要，同樣可以丟棄。最後一個「3」就是3個猶豫不決的藉口，大家在收拾物件或整理衣櫃時，都會抱著「不知道何時會用得上」、「或者有機會會用到」、「暫時先放著吧」的心態，須原浩子認為如果出現這3句話，即代表不想要但又不捨得扔掉該物件的狀態，也是警醒你應該捨棄該物件了。

整理出一大堆要斷捨離的物件後，也要學好收納衣服的技巧，以免家裏又出現一小座衣服山。日本收納達人Akane不時在社交平台上分享整理家具的方法，她曾分享指為了更快捷找到想穿的衣服，會把春夏的衣服放在衣櫃的兩側，而秋冬衣服則會放在衣櫃中央，即使是忽冷忽熱的天氣，也不用因為找衣服而煩惱。此外，圍巾、帽子這類配件最常因為沒有合適收納空間，而最終周圍亂放，但其實大家可以善用衣櫃門位置，在門後掛上掛鈎，放置這類飾品，讓物件更一目了然。