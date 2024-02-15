楊紫瓊接拍動作片化身女版John Wick勇救兒子

楊紫瓊自去年勇奪奧斯卡金像影后片約一部接一部，而踏入龍年，她又有新計劃宣布！

楊紫瓊將接拍懸疑動作片《The Mother》，影片將由演而優則導的法國女星Melanie Laurent 執導，並由《殺神John Wick》（John Wick）系列的Erica Lee擔任聯合監製，影片將會於近日舉行的《柏林電影節》上的國際電影市場EFM賣片。而影片將於今年夏天開拍。故事講述楊飾演的新移民商人母親Ann與兩位兒子在美國波士頓過新生活，不過兩位年少的兒子卻與黑白兩道惹上麻煩，母親唯有迫上梁山重操故業用盡方法勇救兒子。

楊紫瓊近排可謂相當忙碌，她主演的Netflix動作片集《孫家兄弟》（The Brothers Sun）上月上線以來大受歡迎，她於劇中同樣亦是飾演保護兒子的母親。而今年她亦會於歌舞片《綠野仙蹤》（The Wizard of Oz）前傳《綠野仙蹤女巫前傳》（Wicked）中飾演魔法學校校長。此外，早前她亦為《星空奇遇記》（Star Trek）外傳電影《Star Trek：Section 31》開工，她於片中繼續飾演太空艦隊長。