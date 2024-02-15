靈敢侶情：「格局細」

「格局細」，形容人小家、眼光短淺、視野狹窄、斤斤計較、容易懷恨在心、難成大器。

格局細的人，會因為自卑和明知自身能力不足，動不動就受害者上身，覺得別人搶去自己的利益，例如別人呼吸都是要搶他的氧氣。一旦出現目標人物（即害他的人），他們便會先來個「一哭」對他人情緒勒索，令人可憐他、靠他的邊裏站。

當他手上累積到一定的人數，以為勝算在握了，他便會展開「二鬧」大計：借他人的手（特別是義氣仔女）向目標人物進行攻擊，包括散播謠言、背後講是非，令人以為幫他的人比較多，目的只為使目標人物淪為弱勢，將之孤立。

如走到這一步，目標人物仍未妥協，格局細的人便會上演一幕「三上吊」——向上稟報，就是找有權力的人出面。當然，這群人必定要有過半數人都站他那邊，否則，他便會繼續實行一哭、二鬧，多裝一會小可憐，多賺幾個小粉絲。

寫到這裏，我明白了怎麼他們的格局細。自問工作極忙，想達到的理想和計劃又太多，別說搞小動作，我就連閒下來自卑一下都沒時間。斤斤計較始於太空閒，你能做的，只有多謝他把心神都獻給你。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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