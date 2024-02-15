李小璐11歲愛女被罵炫富　發聲鬧爆：跟你們沒完！

內地女星李小璐與前夫賈乃亮育有一女甜馨，現年11歲的她經常會在社交網分享日常生活。逢農曆新年，逗到不少利是的甜馨，開心拍片展示自己的收穫，怎料遭到酸民攻擊，狠批她炫富，引起爭議。

隨後她發文反擊：「你們這些人真的喜歡沒事找事欸，晒一下生活怎麼了？」她先是澄清影片中雖然看似有一大疊現金，但其實是對摺才顯得厚身，實際金額只得人民幣1萬元（約1.1萬港元），之後又怒罵酸民「我知道普通人半年的工資很少，可是你們掙錢跟我有甚麼關係啊？又不是掙錢給我花，你是嫉妒了嗎？」並無奈表示：「搞得像你們破產了一樣，你的意思就是說我得到錢給你們花是嗎？可別還說『哎呀，甜馨怒懟惡評』，你們真的是閒得沒事兒幹，黑完一個人又黑一個小朋友，我看你們是真的餓了！」最後更揚言：「你們要是真把我逼到死路了，我跟你們沒完。」

對此不少網友都為她打抱不平，認為酸民純屬無理取鬧，「太正常了吧，我們家孩子都不只這麼一點壓歲錢，有甚麼可噴的」、「我30歲未婚都拿了五千塊壓歲錢」、「逮着一個小女孩罵，自己是過得多不好啊」、「說得好像自己沒錢是因為甜馨似的。」