李嘉欣化身Pink Lady　傳遞正能量

大型公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」昨日正式展開，由英國設計師Anya Hindmarch創作的巨型紅心氣球彷彿懸浮於中環半空，萬眾矚目，紅星李嘉欣、張智霖及太太袁詠儀都隔空支持。

由香港設計中心策展和呈獻的公共設計及藝術項目「Chubby Hearts Hong Kong」於昨日情人節正式展開，假香港多區展出由世界著名設計師兼藝術家Anya Hindmarch構思的巨型紅心設計裝置。項目的開幕典禮於中環皇后像廣場花園舉行，Anya Hindmarch從英國遠道來港主禮，她表示：「香港是我最喜歡的城市之一，非常高興能夠讓Chubby Hearts在香港上空飛翔，我希望這個裝置能為這個充滿活力和創意的城市帶來驚喜，同時傳播一點快樂。」

可愛裝置及其傳達的正面資訊吸引不少影視紅星支持，當中包括化身Pink Lady的李嘉欣、張智霖與太太袁詠儀、賀歲片《飯戲攻心2》演員張繼聰、鄧麗欣、林明禎、王菀之及陳湛文等。而下月結婚的「十優港姐」麥明詩與機師未婚夫盛勁為亦到現場甜蜜打卡，兩人穿上粉紅色服裝襯到絕，麥明詩身穿露腰裝令懷孕傳聞不攻自破，而林德信及馮盈盈也分別在中環及旺角花墟打卡。

閃現多地送驚喜

Chubby Hearts是一個帶着萌樣的巨型紅心氣球，彷彿懸浮在城市半空，透過異想天開的創意讓人會心微笑，傳遞愛與正能量。作品於2018年首次在倫敦展出，旋即成為全球設計界熱話，而今次是該項目首次在英國以外的地方展出。

直徑達12米的紅心氣球由昨日情人節至本月24日中國元宵節為止，一連11日在中環皇后像廣場花園展出，而直徑約3米的紅心氣球則會在港九新界多個地標「快閃」現身，當中包括卑路乍灣海濱長廊、中環街市、旺角花墟、林村許願廣場、山頂廣場、昂坪市集、大澳和廟街等，「快閃」地點會於每日早上在官方網站www.hkdesigncentre.org公布。