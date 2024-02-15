早上去酒樓食點心會歎茶，下午茶時間，會以茶點會配茶湯，飯後大家會喝杯茶消滯，近年又流行用茶湯配菜，再加上用茶入饌的美食，讓各位隨時隨時地都可品嘗到美味茶點。

泰式椰香

去泰國餐廳，最愛來個椰青解渴。尖沙咀新開的泰國椰子主題甜茶飲店選用新鮮椰子水、椰奶和原茶葉，配搭出新款的椰子茶系列。店內的椰子每日從泰國直送，標榜飲品低糖、低熱量和低負擔，不含添加物和乳製品。大椰凍以原個椰青盛載，鮮甜美味。鮮椰菜系列有爆珠椰奶茶、杧杧椰奶茶、荔枝椰奶茶、桂花椰奶茶和普洱椰奶茶，鮮椰‧甘露以鮮椰奶製作，順溜香甜。另外還有美式椰檸、牛油果美式椰、牛油果生椰拿鐵、爆打檸檬茶和抹茶生椰拿鐵等。所有茶飲和甜品都可額外加入仙草凍、班蘭凍、馬蹄爆珠、桂花凍、雪燕、椰凍、水晶凍及寒天脆波波等配料，令味道更加豐富。

芳香抹茶

日本抹茶舉世知名，一間茶飲店剛於尖沙咀開設新分店，店內特設一幅許願牆讓客人打卡留念。品牌特別選用日本京都南方古勝製茶廠的抹茶，設計推出宇治抹茶紅豆鮮奶、宇治抹茶芋頭奶和宇抬抹茶Q粿鮮奶等主題飲品。同時間，新分店亦有供應台灣夾心車輪餅，有經典招牌紅豆、牛奶、芋頭、芝士薯仔外，還有香港區限定的港式雞蛋鹹牛肉和流心粟米忌廉口味，用來配抹茶享用，最好不過。

特飲配甜品

香港的茶飲店成行成市，經常都有新出品，台式手搖店於將軍澳新開的分店，是品牌首間以飲品加甜品作主題，店內特設堂座讓客人慢慢食。餐牌新加雙圓刨冰、楊枝甘露、「Big」爆湯圓和咖央多士等台式甜品，配新店限定的芋泥波波鮮奶、桃桃四季Q、玫瑰綠茶Q，又或桃桃乳酪Q凍、玫瑰乳酪Q凍及莓莓乳酪Q凍，一樣咁夾。

清甜紅茶粉粿

去飲茶吃粉粿就試得多，原來茶飲店都有另類粉粿。黃竹坑的一間茶舍因應品牌10周年，研發出全新紅茶粉粿，它以紅茶作原材料做出的條狀啫喱，打造出粉粿桂花檸檬和粉粿招牌奶茶，它和珍珠相比，質感更輕盈嫩滑，入口有茶香。

富層次氣泡茶

吃得膩滯，適時來杯氣泡茶，舒服又清爽。氣泡茶品牌於即日至2月25日和中環一間中菜館合作，推出6道菜奢華餐單和8道菜頂級餐單，菜式包括有豉汁西蘭花龍蝦及髮菜蠔鼓紅燒元蹄等，到時會配1瓶茉莉花氣泡茶，感受完美味道。另外，品牌和一間酒吧合作，於2月12日至17日推出新春主題雞尾酒，金夫人馳馬徑以馬蹄糕和港島區小徑作靈感，內有玉冰燒、馬蹄糖漿及焙茶氣泡茶等調配。另一杯喜福會沿自經典電影，以五加皮、利口酒、柑橘汁和特級大吉嶺氣泡茶調配，口感豐富。

以茶入饌

大廚喜歡選擇茶葉，用來炮製菜式和甜品。中環一間酒店Lounge聯乘茶葉和花草茶品牌於即日至4月7日，以茶入饌炮製多款美點。歡迎小食有黑松露蘑菇仕女伯爵紅茶蛋批，鹹食有火雞及車打芝士三文治配金毫英國早餐紅茶果醬和玫瑰花原片紅茶三文魚酥盒配三文魚籽等，甜點有士多啤梨香杧花草茶慕斯、英倫茗香伯爵紅茶歌劇院蛋糕、蜜桃熱情果茶香圓餅和醇煎綠茶芝士蛋糕等，品嘗時對品牌鉑金系茗茶，餘韻猶長。客人惠顧下午茶，有機獲得精美禮品1份，送完即止。