旅遊移民｜花開富貴　東京賞櫻6大推介

新春喜慶，大家也想花開富貴、大吉大利吧？也是時候買機票，準備飛去日本看櫻花了。按最新日本櫻花開花預測，今年東京櫻花大概在3月22日便開花，而大阪就稍遲在3月25日開花，我們今次先推介幾個東京賞櫻熱點給大家，它們各有特色，大家可按自己喜好與需要選擇，希望大家可以賞花盡興：

（一）上野恩賜公園．最大型

已經有約400年歷史的上野恩賜公園，自古已是日本賞櫻勝地，在每年3月底至4月初，公園內有過千棵櫻花樹一同盛放，當中包括公園獨有品種「上野白雪垂枝」，公園舉行的櫻花祭規模更是全日本最大，故此公園不論畫夜也會擠滿賞櫻人潮，非常有賞櫻氣氛。

地址：東京都台東區上野公園5-20

（二）目黑川．賞夜櫻

目黑川也是東京最人氣賞櫻景點之一，中目黑離涉谷僅5分鐘電車車程，交通十分方便。目黑川流經世田谷區、目黑區及品川區，全長約8公里，河川兩旁800棵櫻花樹盛開時，如同一條粉紅隧道，晚上夜櫻配合兩岸點燈，構圖更是絕美。但由於該處為住宅區，為免擾民賞櫻時切勿喧鬧。

地址：東京都目黒區大橋下目黒

（三）恩田川．最秘景

如怕人多擠迫，掃了賞櫻雅興，可推介你到東京近郊的町田市，當地有個景致不輸目黑川的「秘景」，便是恩田川。在它長約3公里的河道兩旁，種了多達400棵櫻花樹，當櫻花盛開時，風吹「櫻花雪」紛飛，櫻花景甚至比目黑川更澎湃。

地址：東京都町田市南成瀨

（四）千鳥之淵．划艇仔

想在東京市都心內賞櫻，又想有點特別體驗的，推介你去千鳥之淵划艇仔。從地鐵九段下站步行5分鐘，便能抵達皇居護城河旁的「千鳥之淵櫻花綠道」賞櫻，也可在兩岸櫻花林下租船划艇，在水上輕鬆悠閒賞櫻，別有一番風味。

地址：東京都千代田區九段南2丁目

（五）河口湖．富士景

想貪心點，要同時拍到「山、水、花」美照的，建議你乘旅遊巴到河口湖賞櫻，當地隨處可見富士山、河口湖及櫻花3個元素，而且該處賞櫻名所眾多，包括新倉山淺間公園、河口湖湖北岸散步道、忍野八海等，櫻花景都各有特色，而且該區氣溫較低，櫻花期較東京市晚，所以適合4月初至下旬飛東京的朋友前往。

地址：河口湖北岸步行道

（六）三浦海岸．油菜花

如果心急些，想2月下旬至3月初就看到櫻花，在東京近郊的三浦海岸，也是不錯的選擇，因為今年剛巧是三浦海岸櫻花祭20周年，有大量美食攤檔分外熱鬧，而且當地櫻花景頗獨特，不但有逾千棵櫻花樹種在鐵道和海岸旁，櫻花開花同時還可碰上油菜花盛開，粉紅色與黃色交疊，非常搶眼。

地址：日本神奈川縣三浦市