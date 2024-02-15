按飛星圖布陣 旺足全年

踏入新一年，人人都希望好事齊來，無論你的願望是身體健康、事業有成、學業進步、財運亨通，還是人緣和諧，只需要趁新正頭按流年九宮飛星圖設置風水局，即可增強吉星的力量，並減低凶星的影響。

九宮飛星圖知多啲？

根據風水學，家宅可分為9個方位，以全屋中心為中宮，配合手機應用程式，即可找出正東、正南、正西、正北、東南、西南、東北和西北。每年立春，9個方位各有一顆飛星降臨，順序為一白桃花星、二黑巨門星、三碧是非星、四綠文昌星、五黃災難星、六白偏財星、七赤破軍星、八白貴人星和九紫喜慶星，這些飛星可對屋內人產生正面或負面影響，只要我們能順應自然，在家中不同角落擺放對應物件，就能夠趨吉避凶。

催旺吉星5大方位

正東

無論你是渴望拍拖，抑或改善人緣，不妨從正東的流年桃花位入手。由於一白星屬水，可於該處擺放水種鮮花，或以鮮艷顏色布置，亦可擺放粉紅水晶。切勿在正東使用過多黑色或深色，放空花瓶更是大忌，易招惹壞桃花。

西南

新一年的西南是喜慶位，代表一切喜事，所以有意在龍年拉埋天窗或生兒育女的男女，可於家中西南位多放紅色、紫色、綠色物品，或帶果實的泥種植物。由於九紫星屬火，西南位不宜出現水種植物，或藍、黑等顏色的布置。

西北

小朋友想學業進步，大朋友則想事業有成，催旺文昌星飛臨的西北位，即可一次過滿足兩個願望，方法是擺放綠色物品，如文昌塔、筆座等，最佳選擇是4支富貴竹，因文昌星屬木，綠色和數字「4」均代表木，可加強吉星力量。

正北

五行屬土的八白星可影響財運、田宅，亦是一顆貴人星。今年八白星飛臨正北，可在該處擺放紅色、黃色物件，也可放置黃晶或陶瓷擺設，對提升工作運與財運皆有幫助。

東北

六白星代表偏財、權力、驛馬，若家中有人從事武職工作，或有投資習慣，宜催旺六白星飛臨的東北位。由六白星屬金，可於該處多用黃色、金色物品，亦可擺放貔貅、龍龜等金色吉祥物，但切忌燃點香熏，或擺放紅橙兩色物品。

防範凶星 化解有方

東南 防疾病

二黑病星飛臨東南，要避免在該處長時間活動、坐及睡覺，亦忌見黃色、紅色物品，否則易引發健康問題。要化解該處的病氣，宜長期擺放銅製或金屬重物。

正南 防破財

屬金的七赤星，破壞力強，因今年飛臨家中正南位，該處宜靜不宜動，不可動土或擺放流動性高的物品，否則家宅運會受損，容易破財，甚至惹上官非、盜賊等，最好擺放藍色物品來化解。

正西 防災禍

破壞力最強的五黃星，代表災禍、疾病，今年飛臨正西，因五行屬土，該處忌見紅、黃兩色，亦不宜動土、養魚、放水種植物。化解方法是擺放銅製或金色重物。若大門在正西，宜在門旁掛白玉葫蘆。

中宮 防是非

不想是非纏身，今年的中宮位切忌動土，因有三碧星飛臨；若在中宮擺放綠色、藍色、流動性強或經常搬動的物品，亦容易引發爭吵衝突。化解方法是擺放紅色物品及黑曜石水晶，皆有助減弱是非星的力量。

犯太歲易惹禍 如何化解？

可有聽過「太歲頭上動土」這句歇後語？謎底是自找麻煩、惹禍上身，換句話說，犯太歲的一年，運氣麻麻，俗語更有所謂「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，若發現自己所屬生肖於龍年犯太歲，除了靠籌辦喜事，將壞影響減至最低，亦可趁新正頭到廟宇進行攝太歲儀式，藉此求個心安！

龍狗牛兔 各有隱憂

「太歲」是掌管凡間一年禍福的神明，相傳有60位，輪流當值，如果自己所屬生肖與當年的「值年太歲」相犯，代表生活多變動，情緒易不穩，作重大決定前要三思，切忌輕舉妄動。另外，犯太歲可細分為幾種，當中以沖太歲的影響最大，害太歲的影響相對輕微。踏入甲辰年，犯太歲的生肖包括龍（犯本命年太歲+刑太歲）、狗（沖太歲）、牛（破太歲）、兔（害太歲），各有隱憂，謹記以正面態度迎接未來變化，若能多出席喜慶活動、避免探病問喪，將有助改善運勢。此外，犯太歲者可佩戴生肖飾物來化煞，質料方面，春夏出世者可選擇金銀物料，秋冬出世者則適宜選用玉器。

入廟參拜 心誠則靈

很多人都會趁新正頭入廟拜神，祈求來年諸事順利，犯太歲者則可通過拜太歲（又稱攝太歲），化解厄運。拜太歲的方法可繁可簡，只要夠誠心，便會得到保佑，若可在吉日、吉時進行，效果更佳，而供奉的祭品不需要有肉，預備香燭、生果便可。本港有多間廟宇可供善信攝太歲，當中以荃灣圓玄學院的元辰殿最為熱門。事前可於在廟外買一份太歲衣，寫上自己的名字、年齡及出生年月日，以知會太歲應保佑哪一位。入廟後，先往六十太歲的統領斗姥元君上香，繼而向值年太歲上香（甲辰龍年的太歲為「李誠」），接着到自己出生年的所屬太歲上香，之後向其餘太歲逐一上香，最後將太歲衣化掉便可。

參拜吉日

吉日：農曆正月初八（西曆2024年2月17日）

吉時：午時（早上11時至下午1時）、未時（下午1時至3時）

相沖生肖：蛇

吉日：農曆正月初九（西曆2024年2月18日）

吉時：辰時（早上7時至9時）、巳時（早上9時至11時）、未時（下午1時至3時）

相沖生肖：馬

吉日：農曆正月十五（西曆2024年2月24日）

吉時：巳時（早上9時至11時）、午時（早上11時至下午1時）

相沖生肖：鼠