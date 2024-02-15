王浩信情人節終於返歸陪陳自瑤　自爆太太都撐《狀王之王》

藝人王浩信、姚子羚、王子涵及導演林子聰等一眾無綫劇集《狀王之王》的演員今日（15日）齊齊出動到社區新春送暖，與一眾有語言障礙的低收入家庭兒童大玩遊戲及派送禮物。

王浩信指非常感謝導演林子聰想到這個特別的宣傳活動，自言在與小朋友玩遊戲時，親自教導他們玩急口令和唱歌時好感動，因見證到一班小朋友在語言方面的進步，自言度過了一個有非常有意義的下午。而姚子羚亦指今次宣傳活動相當有意義，因為以往大多宣傳活動都在商場中舉辦，表示希望接下來會有慶功活動。

講到《狀王之王》劇集收視在上星期上升了0.1點，由17.3點升至17.4點，王浩信和姚子羚都大感滿意，王浩信指每升0.1點都是很難，所以有得升已經要慶功，而姚子羚亦言新春期間大部分市民都外遊，有這樣的收視已經好感恩。問到演員們會否催谷收視？王浩信就指會更落力宣傳，一眾劇中演員亦會努力在網上與觀眾互動笑言：「或者睇吓升到幾多點就再除啲咩或者扮女人。」在旁的子羚更大讚浩信的女裝打扮相當「索」，笑說：「好彩佢唔係女演員。」而浩信亦言經過今次，終於體驗到女演員被誇「好看」的快樂和辛酸，因為單單化妝已經相當耗時。

講到昨日情人節，姚子羚就指留家與家人和狗狗一起過，而王浩信則留在家中陪「前世情人」女兒一起過：「太太（陳自瑤）佢都想我留喺屋企陪吓個女，我之前成日唔喺屋企。」稱太太和女兒都有在家中支持劇集，她們都大讚王浩信劇中的女裝造型好看。王浩信亦透露《狀王之王》結局後即將播放太太陳自瑤首度擔正女主角的無綫新劇《婚後事》，表示太太在拍劇途中亦相當大壓力，所以希望透過劇接劇，將《狀》劇觀眾帶到《婚》劇。

早前王子涵在社交平台上傳婚紗相，惹結婚傳聞，王子涵否認，直言這是一眾女星都會做的，不過就承認有一位拍拖三年的男朋友，如果有好消息會公布。問到有否被家人催婚？王子涵說：「佢哋唔催。（爸爸唔捨得？）佢會想盡快處理我。」又指父親相當繁忙，沒有時間想抱孫的事。子涵又指農曆新年期間全家都在香港過，笑言希望多𢭃兩年的利是，而昨日情人節則簡單與男友吃飯，問到有沒有收花？子涵笑說：「呢啲例牌要有。」

講到王子涵轉行做OL，子涵指現在兩邊兼顧：「因為合約完咗，變相我可以多咗時間返Office。」笑言已經秘撈了寫字樓工作兩年，現在亦有與內地商談合作劇集，希望今年可以多在內地發展。