魏浚笙考車牌緊張到腳震　揚言票房再上升將表演淋水

人氣男神魏浚笙（Jeffrey）今日（15日）到銅鑼灣出席賀年活動，一身紅噹噹「利是封」打扮的他，除了負責為醒獅點睛外，一對金童玉女還為他送上紅色咪高峰及金桶，至於財神則送上巨型金元寶，寓意他賺到盆滿缽滿。Jeffrey亦相當識趣，親手寫了30張揮春送給現場粉絲，有粉絲送上車牌賀偶像成功考獲車牌。

被問到昨日情人節可有送女友禮物？Jeffrey笑言：「送咗個Pass畀佢。」女友會否送車給他？香車配美人？他聞言即表示：「兩樣都要。」又自爆考試當天緊張到腳震，而身邊兄弟得知他考獲車牌已不停Send車款資料給他，問他何時加入他們的車隊，Jeffrey說：「不過我第一架車一定係二手車，以穩陣為主，心目中已經有戰車。」

Jeffrey透露農曆新年休息數天已養足精神，期間也有邀請朋友到家中一起玩魚蝦蟹，他說：「雖然輸咗錢，但成班人玩到凌晨，玩得好開心。」提到他有份演出的賀歲電影《飯戲攻心2》票房報捷衝破二千五百萬，Jeffrey表示稍後會繼續出力謝票，笑言若票房繼續上升會表演淋水，他說：「我已經好努力操肌，加上年三十晚有濕疹，所以新年都食得好清淡，唔會因為過年而肥咗。」