周吉佩費事煩叫老婆自揀禮物　詹天文自爆小六已拍拖

藝人馬浚偉、薛家燕、周吉佩（吉吉）、詹天文（Windy)、曾比特和何基佑等人今日（15日）大年初六出席舉行新城新春團拜暨節目巡禮，今次是馬浚偉成為新城廣播有限公司首席營運總監首次出席巡禮，馬浚偉在會上致詞，薛家燕主持醒獅點睛儀式。在活動中上，播放了節目巡禮精彩短片，並公布了2024年多個全新節目，包括財經、新聞時事、娛樂及音樂方面都會全面加強，開創多個新節目。薛家燕在會場上大派利是給來圍觀的街坊市民，在場的市民更爭先恐後上前𢭃利是向薛家燕送祝福。

馬浚偉自言今年將會與不同公司合作推動電影以及舉辦一個全新的音樂部門，一條龍服務，歡迎各位有音樂熱情的人。問到簽約藝人，他指會有素人亦有知名度的名人，不過大家仍然在商談階段，他笑言：「我當然最想簽嘅係薛家燕啦，不過我知佢唔會簽，就算唔簽我哋都會捧。」而薛家燕今日狀態不佳稍有聲沙，而等下她需要趕到澳門開騷，故她活動後需立刻去看醫生開聲：「我都唔知點解會聲沙，一瞓醒就咁啦。」

同場的Windy和周吉佩，吉吉指情人節與太太吃飯歡度節日，吉吉透露太太為人比較務實，所以昨天吉吉讓太太自行選擇禮物：「因為佢比較難買禮物，所以畀佢自己揀。」在旁的Windy則指昨日情人節是與「永遠情人」的媽媽過，而農曆新年，Windy因快要考DSE，所以是在溫習中過。問到Windy會否想拍拖？Windy則自爆小六已經有談戀愛：「不過係Puppy love，我哋連手都冇拖過。」而吉吉聽後則大感驚訝，亦自爆自己早在11歲已經開始談戀愛，會與女朋友在圖書館中約會。

至於曾比特今日扶着拐杖出席活動，透露早在農曆新年前早上起床突然腳部僵硬，故家人將他送院治理。醫生指他是肌肉發炎，本應要留院，但因曾比特第二日有騷，所以要求出院，問到病發原因？曾比特說：「其實冇特別原因，冇運動，運動過量都會導致發生呢個病，所以希望嚟緊可以郁多啲，身體健康，爆騷。」