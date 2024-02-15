初七人日　揭開長壽奧秘

預祝各位生辰快樂、龍年進步！皆因明天是年初七「人日」，按中國傳統即人人生日。俗語有云年年有今日、歲歲有今朝，過得愈多生日愈長壽，自然愈有福氣。至於有乜長壽秘訣呢？以下逐一分析，讓大家福如東海、壽比南山。

運動養生有動有靜

健康宣傳片經常提到「日日運動身體好」，想身體長壽，適量運動絕不可少。中國自古以來就有很多運動養生記載，好處有活動筋骨、暢通經絡、調和臟腑、加速血氣運行等，適當運動有助達到增強健康質素及延年益壽之目的。

靜功：六字訣氣功

中醫提倡的運動養生有動有靜，當中「靜功」六字訣原理是以六種氣的吐納法來強身，利用吹、呼、嘻、呵、噓、呬6字的發音，練習時以呼吸、意念及導引來練功，將體內之濁氣吐出，並吸入天地之清氣，從而令氣暢行於五臟六腑之中，達致調整虛實之效，同時有治療五臟六腑失調之功。

動功：八段錦口訣

至於「動功」如八段錦，屬民間流傳的一種健身氣功，功能在於疏通經脈、改善氣血循環，除了有延年益壽效果，亦有助增強免疫力。動作口訣為：「雙手托天理三焦；左右開弓似射雕；調理脾胃需單舉；五勞七傷往後瞧；搖頭擺尾去心火；背後七顛百病消；攢拳怒目增氣力；兩手攀足固腎腰。」

營養飲食要有「3」

除了做運動，攝取足夠營養對長壽亦有莫大幫助。早前，加拿大圭爾夫大學首席研究員Michael McBurney指出，以長壽見稱的日本，其民眾的平均Omega-3指數大於8%，預期壽命比Omega-3指數僅有5%的美國民眾長近5年。此結果或可說明，提升Omega-3指數的飲食習慣有機會延長人均壽命。攝取Omega-3脂肪酸可從兩個管道入手，一是食用深海魚魚油或補充品，二是從亞麻仁籽油或紫蘇油等入手。

提起日本人長壽，除了Omega-3之外，多喝綠茶等抗氧化飲食亦應記一功。綠茶含有的維他命C及茶多酚都能幫助消化和降脂。此外，綠茶含有抗氧化物質EGCG（Epigallocatechin Gallate），其作用在於中和體內自由基，有助延緩人體細胞老化。另有研究顯示，EGCG的抗氧化作用比起維他命E高近10倍。

知多啲！人日之由來

據中國傳說，女媧於年初一創造雞、初二狗、初三豬、初四羊、初五牛、初六馬之後，初七創造了人，所以初七被定為「人日」，亦是每個人的生日。古代人於年初一至年初六，不得宰殺相關動物，到了初七人日，則不可對犯人用刑。而傳統上人日宜登高，寓意「人往高處走」的好意頭。

三吃四做一禁忌

人日亦有「三吃四做一禁忌」之說。所謂三吃，其中一吃是吃麵，麵條長度十足，有長壽之意，亦代表用麵條纏住歲月。一吃為七寶羹，即是將7種不同食材做成羹，不過七寶羹於不同地方的做法各有差異，以廣東潮汕為例，材料會有芥菜、芥藍、韮菜、大蒜、芹菜、厚合、春菜。另一吃則是及第粥，寓意狀元及第、金榜題名的意思。至於四做包括戴人勝（戴人形頭飾或貼於衣服）、贈花勝（贈送花形裝飾予親人）、撈魚生（吃「撈起」食材）、登高（全家出門）。至於一禁忌，就是不能吵架打罵，以避免在新一年不夠和氣順遂。