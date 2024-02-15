羅嘉良親揭健康狀況　解畫驚現異樣真相

無綫「三屆視帝」羅嘉良，日前在社交網上甫出影片，分享在日本旅行點滴。在影片中，他到了燒肉店大快朵頤。但有網民卻指他的眼袋及黑眼圈很嚴重而擔心其健康，嘉良昨日回覆東網，強調自己過得很好，生活美滿，叫外界不用擔心，其實黑眼圈只是帽子的陰影而已。

嘉良此行原來與老婆蘇岩和女兒Sela到日本玩，他們到了富士山，當日天朗氣清，幸運地可欣賞整個富士山的美景，已10歲的Sela在嘉良身旁明顯長高不少，已漸滲少女味。及後他們亦有到表參道Shopping，相中見嘉良和老婆依偎一起，相當有愛，足證嘉良所言，生活美滿的說法。原來嘉良的大仔羅裕城早年在加拿大修讀電影，去年已大學畢業，嘉良亦有出席兒子畢業禮，他稱：「係呀，大仔讀電影，第時佢想做導演，我個女遲啲都去英國升學。」

其實低調的嘉良近年亦有不少作品，返港出席無綫頒獎禮外，又有演唱會和拍電影，今年他更為央視錄影龍年春晚，片中見嘉良唱歌中氣十足又精神奕奕，台下一片浩瀚鼓海，氛圍沸騰，嘉良受訪時表示其實當時凍到抽筋：「個廠好大，拍嗰日好凍，我諗零下十度左右，我着嘅衫又唔多，所以拍嗰時我都凍到面部肌肉差啲控制唔到，有啲位不時眨眼，我要錄咗5次先完成！」