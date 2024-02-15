Edan孖真．老竇睇戲拍拖　私心為新戲宣傳

由MIRROR成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）、姜濤、張繼聰、白只等演出的英皇電影《盜月者》近日上映，該片繼獲邀成為第19屆大阪亞洲電影節的開幕電影後，最近再傳來喜訊，獲選今年金馬奇幻影展的「特別放映」。

為答謝觀眾支持，該片導演袁劍偉聯同Edan今日（15日）快閃尖沙咀與銅鑼灣鬧市，大派電影限量版揮春與手幅，現場逾千人聚集，場面墟冚。首次參與鬧市快閃活動的Edan直言充滿期待：「心情幾興奮，平時多數都係謝票，同大家嘅距離比較遠，好少有機會交流，今次除咗粉絲之外，仲有普通觀眾。」日前Edan身體抱恙，今日已回復精神奕奕，他說：「依家已經完全康復，今次只係小問題，冇太辛苦嘅感覺，所以新一年最重要祝大家身體健康！」病愈後他昨日（14日）已急不及待與爸爸到戲院觀看《盜》片撐自己場，他笑言：「同屋企人入戲院睇自己有份演嘅賀歲片，係一個好難忘嘅體驗，爹哋睇完有讚我演得好，都幾開心！」而今次已是Edan第3次看該片，他形容為「百看不厭」：「再入戲院看嘅原因係想聽吓旁邊觀眾嘅反應，第一次我主要睇自己，尋日第三次就可以睇張繼聰同白只嘅演出，感覺都幾有趣，唔會悶。」

Edan亦有在社交網上載父子情人節「拍拖」睇戲的合照，其中一張相中呂爸爸更手持印有Edan樣子的電影揮春在電影海報前拍照留念，他寫道：「情人節活動，同真．老竇拍拖入戲院睇《盜月者》。老竇話好睇！而我都三刷了！大家快啲入場睇啦！」他又指「#亂咁買買咗個Vip場 #成場得8個位 #唔知幾耐冇同老竇出街了」，粉絲們都留言大讚Sweet，最搞笑是問他誰是假老竇？