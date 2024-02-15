譚俊彥尋找另一個自己　罕談父親：不敢跟他說話

譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸為無綫節目《尋找世界另一個我台灣篇》拍攝，他們先後到台灣尋找與自己同名同姓的「有緣人」。首周由譚俊彥（Shaun）帶大家一齊尋找「自己」，他通過「眾裏尋車」及「踩單車」兩大挑戰尋覓目標人物，並先後與台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、魚市場、公路及海旁等不同地方，暢談人生經、父親經。

Shaun在節目中罕有地提及對父親狄龍的看法：「我父親是一個很嚴厲的人，他很好笑的，小時候他教我如果人家說你好、誇獎你，你就把那個人減二十分，我到依家都仲覺得佢係包青天。」Shaun透露小時候由於不太敢跟父親說話，當時全靠母親作為與父親的溝通橋樑，因而被笑稱「Mummy’s Boy」。又指即使到了這個年紀，還是要出動這個「秘密武器」來說服父親。談到俊彥這個名字，Shaun透露是父親的好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思。

因為父親是狄龍，Shaun於出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥稱當年看新聞已知道自己與狄龍兒子同名同姓，二人的緣分亦是由當刻開始萌芽。兩位譚俊彥雖然並無任何關連，生活圈子、年齡層亦截然不同，但有一件事令他們驚嘆巧合，Shaun坦言：「我聽完覺得好黐線，原來世界就係咁細，仲癲過拍戲，不得了。」

雖然與兩位譚俊彥只相處了短短三天，但卻恍如認識了數十載的好友，不分彼此、無所不談。在分別時，感性的Shaun流下不捨的眼淚，更為「譚俊彥聯盟」獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊，相當有Heart。